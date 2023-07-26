ChatGPT спрогнозував зростання криптовалюти на 4700%: що це за актив — Finance.ua

ChatGPT спрогнозував зростання криптовалюти на 4700%: що це за актив Сьогодні 03:38 — Криптовалюта

ChatGPT спрогнозував зростання криптовалюти на 4700%: що це за актив

Чат-бот на базі штучного інтелекту ChatGPT, спираючись на історичні дані та поточні події на ринку криптоактивів, представив прогноз вартості Polkadot (DOT). За даними ШІ, до кінця 2023 року DOT може досягти $150 та $250 — до кінця 2024 року.

На момент написання новини Polkadot торгується за $5,18, досягнення $250 означатиме ріст токена на 4729%. У своєму прогнозі ChatGPT враховував підсумки конференції Polkadot Decoded, яка відбулася у Копенгагені 28 та 29 червня. На заході засновник Polkadot Гевін Вуд представив нову дорожню карту проекту.

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«Загалом екосистема Polkadot призначена для стимулювання інновацій та співпраці між різними блокчейнами. Вона надає розробникам гнучку та масштабовану платформу для створення широкого спектру децентралізованих додатків», — йдеться в обґрунтуванні ChatGPT.

Проте експерти зазначили, що система ChatGPT недосконала і може лише умовно застосовуватися для прогнозування цін криптоактивів. Деякі з отриманих раніше результатів виявилися неточними або неправдивими, з великими відхиленнями від реальних цінових даних, зібраних з TradingView.

Нагадаємо — криптовалютний блогер і аналітик CNBC Рен Нойнер на початку липня заявив, що черговий ведмежий тренд на ринку криптовалют зможуть пережити не всі альткоїни, але DOT має шанси. Зважаючи на сильну волатильність ринку, Нойнер порадив користувачам з обережністю обирати альткоїни для своїх інвестиційних портфелів. «Важливо звертати увагу на реальну корисність криптоактиву та його ринкову життєздатність», — наголосив Нойнер, зауваживши, що токен DOT має ці риси.

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