ChatGPT для Mac тепер доступний для всіх — Finance.ua

ChatGPT для Mac тепер доступний для всіх Сьогодні 22:28 — Технології&Авто

ChatGPT для Mac тепер доступний для всіх

Тепер можна легко та швидко використовувати ChatGPT на комп’ютері Mac. Популярний чат-бот зі штучним інтелектом від OpenAI став доступним для всіх користувачів macOS.

Користувачі можуть швидко викликати ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option + Space після встановлення нового додатку ChatGPT.

Це робить доступ до чат-бота зі штучним інтелектом звичним для користувачів macOS, які регулярно використовують інші комбінації клавіш, такі як Command + Space, щоб викликати пошуковий рядок для доступу до Spotlight Search. Але замість більш традиційного пошуку вони отримають доступ до ширшої бази знань, натиснувши лише одну кнопку. Після запуску ChatGPT з’являється у вигляді інтерфейсу чату, накладеного поверх екрана, пише TechCrunch.

Запуск додатка OpenAI для macOS був трохи затьмарений під час початкового анонсу, оскільки він з’явився разом з GPT-4o. Компанія тоді зазначила, що його можна буде викликати за допомогою простої комбінації клавіш, а користувачі також зможуть робити та обговорювати скриншоти безпосередньо в додатку. Користувачі також можуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS, а також розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

Додаток повільно розгортався для користувачів Mac, починаючи з передплатників Plus, але вчора, 25 червня, компанія оголосила в пості на X, що тепер він доступний для всіх.

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