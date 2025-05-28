Чат-бот Маска зі штучним інтелектом з’явиться у Telegram — Finance.ua
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Чат-бот Маска зі штучним інтелектом з’явиться у Telegram

Технології&Авто
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Чат-бот Маска зі штучним інтелектом з’явиться у Telegram
Чат-бот Маска зі штучним інтелектом з’явиться у Telegram
Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про укладення річної угоди про співпрацю між месенджером та компанією Ілона Маска xAI. Її чатбот Grok стане доступний більш як одному мільярду користувачів Telegram вже цього літа, розповів Дуров.
«Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про річне партнерство, щоб донести чат-бот Grok від xAI до понад мільярда наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram», — написав Павло Дуров.
За його словами, угода зміцнить фінансове становище Telegram: компанія отримає 300 мільйонів доларів готівкою та акціями від xAI, а також 50% доходу від підписок xAI, проданих через Telegram.
Крім цього, Дуров опублікував ролик, в якому показано, що:
  • Чат з Grok автоматично з’явиться першим у списку листування.
  • Поставити запитання ШІ можна буде також через пошуковий рядок.
  • Grok отримає функцію редагування повідомлень і їх короткого викладу.
  • ШІ робитиме дайджест PDF-документів й аналітику посилань.
  • У групових чатах Grok можна буде призначити модератором.
  • Чат-бот зможе перевіряти правдивість опублікованого контенту.
  • За допомогою Grok можна буде створювати стікери та аватари.
За матеріалами:
detector.media
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