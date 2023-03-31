Чат-бот Bing від Microsoft показуватиме рекламу у своїх відповідях — Finance.ua

Чат-бот Bing від Microsoft показуватиме рекламу у своїх відповідях 31.03.2023, 00:06 — Технології&Авто

Чат-бот Bing від Microsoft показуватиме рекламу у своїх відповідях

Чат-бот Bing від Microsoft отримає нове оновлення, і в ньому з’явиться важливе доповнення: реклама. Юсуф Мехді, корпоративний віце-президент Microsoft, повідомив у своєму блозі в середу, що компанія вивчає можливість розміщення реклами в чаті Bing на основі штучного інтелекту.

Про це пише The Verge

Цей крок не став несподіванкою, оскільки Microsoft вже давно тестує рекламу в Bing, а переговори з рекламними агентствами почалися ще в лютому. Водночас не зовсім зрозуміло, як працюватиме така реклама і як вона впливатиме на відповіді чат-бота.

Як виглядатиме реклама в Bing

За словами Кейтлін Рулстон, директорки з комунікацій Microsoft, новий чат-бот Bing показуватиме рекламу так само як і традиційні результати пошуку. Однак, через те, що новий Bing перебуває на стадії попереднього перегляду, може бути деяка варіативність у способі видачі рекламних оголошень. Рулстон також зазначила, що Microsoft все ще вивчає нові можливості для рекламного досвіду і з часом поділиться більш детальною інформацією.

Хоча ніякої конкретики ще не було надано, прикладом того, як може виглядати реклама, поділилася Дебарг’я Дас. Після двох речень з’являються цитати з маленьким віконцем та позначкою «Реклама» та відповідним посиланням. Однак обсяг реклами і те, як Microsoft збалансує рекламні та нерекламні відповіді, поки що невідомі.

Мехді пояснив, що Microsoft хоче «ділитися доходами від реклами з партнерами, чий контент сприяв відповіді в чаті». Однак це не вирішує питання про те, як чат-бот визначатиме, чи показувати рекламу, чи демонструвати відповіді безпосередньо від видавця або веб-сайту. Додавання реклами також може ускладнити процес розрізнення достовірних відповідей.

Хоча може існувати певна невизначеність щодо того, як на практиці виглядатимуть рекламні вставки в чат-боті, очевидно, що Microsoft прагне дослідити нові можливості для покращення прибутковості свого бізнесу. Тільки час покаже, як користувачі Bing відреагують на додавання реклами в чат, хоча вже можна сказати, що таке нововведення навряд чи сприймуть позитивно.

Телеканал 24 За матеріалами:

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