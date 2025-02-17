Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, — Держатомрегулювання Сьогодні 12:10 — Енергетика

Частина обладнання на ЧАЕС знеструмлена після атаки дрона, — Держатомрегулювання, www.chnpp.gov.ua

Внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась 14 лютого, частина обладнання нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) залишається знеструмленою.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков під час брифінгу

«Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частина обладнання знеструмлена у зв’язку із застосуванням води», — пояснив Коріков.

За його словами, на ЧАЕС:

пошкоджене вантажопідйомне обладнання;

не працюють вентиляційні системи.

Водночас радіоактивний фон тримається в тих межах, які були до атаки.

Атака дрона на ЧАЕС

14 лютого росія завдала удару безпілотником по укриттю ЧАЕС . Дрон був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

Як розповідав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Тим часом Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) повідомило, що станом на сьогоднішній ранок на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі.

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