Частка секретних видатків бюджету рф побила новий рекорд — Finance.ua
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Частка секретних видатків бюджету рф побила новий рекорд

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Згідно з проєктом бюджету рф на 2025 рік, частка секретних видатків побила новий рекорд.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У 2025 році уряд збирається витратити за закритими статтями 13,08 трильйона рублів, або 31,5% від загальних витрат скарбниці.
Загальну суму витрат на наступний рік у проєкті бюджету Мінфін встановив у розмірі 41,47 трильйона рублів. Водночас за розділами і цільовими статтями розписано лише 28,39 трильйона рублів.
Цього року уряд планував витратити за закритими статтями 11,0 трильйонів рублів, або 30% від загальних видатків скарбниці в розмірі 36,66 трильйона рублів. Однак у результаті вони можуть виявитися вищими — Мінфін прогнозує зростання бюджетних витрат за підсумками року на 2,75 трильйона рублів від початкового плану до 39,4 трильйона рублів.
Найвища частка закритих витрат у проєкті бюджету-2025 традиційно відбувається за розділом «Національна оборона». Влада засекретила 84,5% оборонних витрат, або 11,4 трильйона рублів.
У 2026−2027 роках секретними заплановано 13,48 трильйона рублів, або 30,6% усіх видатків, і 14,89 трильйона рублів, 32,4% відповідно.
Уряд напередодні вніс до Держдуми проєкт бюджету на чергову трирічну перспективу, відповідно до якого витрати росії на оборону зростуть наступного року ще на 25% порівняно з 2024 роком і більш ніж удвічі перевищать соціальні витрати.
За матеріалами:
Економічна Правда
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