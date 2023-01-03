Частка проблемних кредитів в українських банках знову зросла — Finance.ua

Частка проблемних кредитів в українських банках знову зросла Сьогодні 15:02 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі у листопаді зросла до майже 37%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, на 1 грудня 2022 року частка проблемних кредитів (NPL) становила 36,8% порівняно з 35,5% на 1 листопада.

Обсяг непрацюючих кредитів у листопаді зріс на 12,0 млрд грн.

Проблемних кредитів у банківському секторі України стало більше через повномасштабну війну — на 1 березня 2022 року їхня частка становила 26,6%. Цей результат був найкращим із початку 2017 року. Після того як банки почали визнавати погіршення якості кредитів (зокрема, через зруйновані активи під заставу), частка почала зростати.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Економічна Правда За матеріалами:

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