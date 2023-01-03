Частка проблемних кредитів в українських банках знову зросла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частка проблемних кредитів в українських банках знову зросла

Кредит&Депозит
12
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі у листопаді зросла до майже 37%.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Так, на 1 грудня 2022 року частка проблемних кредитів (NPL) становила 36,8% порівняно з 35,5% на 1 листопада.
Обсяг непрацюючих кредитів у листопаді зріс на 12,0 млрд грн.
Проблемних кредитів у банківському секторі України стало більше через повномасштабну війну — на 1 березня 2022 року їхня частка становила 26,6%. Цей результат був найкращим із початку 2017 року. Після того як банки почали визнавати погіршення якості кредитів (зокрема, через зруйновані активи під заставу), частка почала зростати.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит 💰
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.