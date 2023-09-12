Частка будівництва у ВВП України становить 2,3% - експерт — Finance.ua
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Частка будівництва у ВВП України становить 2,3% - експерт

Казна та Політика
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Частка будівництва у ВВП України становить 2,3%, що в два рази нижче середньосвітового показника.
Про це повідомив директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.
«За даними Мінекономіки, частка будівельної галузі в ВВП України у 2018 році мала всього 2,3%, тоді як середня у світі становить понад 5%. Найбільша частка в країнах Європи належить Словаччині - 7,1%», — навів статистику Перегінець.
«Будівельна галузь — фондоутворюючий сектор економіки України, тож вітчизняна сфера нерухомості має розвиватися, щоб відповідати світовим стандартам», — підкреслив фахівець.
Але, на його думку, сьогодні в Україні немає точної оцінки наявної нерухомості та її загальної вартості. І це становить певну проблему для оцінки інвестиційної привабливості сектору.
«За даними британської компанії з консалтингу та нерухомості Savills, загальна вартість всієї нерухомості в світі на 2018 рік становить 280 трлн дол. Український же ринок нерухомості - це поки що біла пляма на мапі інвестиційних фондів, які спеціалізуються на роботі з нерухомістю, тому нам потрібно це знати та враховувати в перспективі 10-річного відновлення України», — наголосив Перегінець.
За матеріалами:
Укрінформ
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