Частка будівництва у ВВП України становить 2,3% - експерт — Finance.ua

Частка будівництва у ВВП України становить 2,3% - експерт Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Частка будівництва у ВВП України становить 2,3%, що в два рази нижче середньосвітового показника.

Про це повідомив директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

«За даними Мінекономіки, частка будівельної галузі в ВВП України у 2018 році мала всього 2,3%, тоді як середня у світі становить понад 5%. Найбільша частка в країнах Європи належить Словаччині - 7,1%», — навів статистику Перегінець.

«Будівельна галузь — фондоутворюючий сектор економіки України, тож вітчизняна сфера нерухомості має розвиватися, щоб відповідати світовим стандартам», — підкреслив фахівець.

Але, на його думку, сьогодні в Україні немає точної оцінки наявної нерухомості та її загальної вартості. І це становить певну проблему для оцінки інвестиційної привабливості сектору.

«За даними британської компанії з консалтингу та нерухомості Savills, загальна вартість всієї нерухомості в світі на 2018 рік становить 280 трлн дол. Український же ринок нерухомості - це поки що біла пляма на мапі інвестиційних фондів, які спеціалізуються на роботі з нерухомістю, тому нам потрібно це знати та враховувати в перспективі 10-річного відновлення України», — наголосив Перегінець.

Укрінформ За матеріалами:

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