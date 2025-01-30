Частка будівельних тендерів без опублікованих кошторисів зменшилася до 18% — дослідження — Finance.ua
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Частка будівельних тендерів без опублікованих кошторисів зменшилася до 18% — дослідження

Казна та Політика
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Після прийняття закону про обов’язкову публікацію кошторисів при публічних закупівлях частка будівельних тендерів без опублікованих кошторисів зменшилася з 48 до 18 відсотків. Це показало дослідження «Наших грошей».
Відповідний закон № 3988-ix, який відкриває ціни будматеріалів, набув чинності у кінці жовтня 2024 року. Раніше більшість держзамовників приховували ціни на будівництво.
«Через це для аналітиків та журналістів було неможливо виявити, чи завищують замовники ціни на будівництво з корупційною метою», — зазначається в дослідженні.
Видання проаналізувало великі будівельні тендери за листопад-грудень 2023 та 2024 років.
У 2023 році кошторис із відкритими цінами будматеріалів за одиницю не було оприлюднено у 48% випадків, а у 2024 році — вже тільки у 18% випадках.
При цьому у 2023 році на відкриті торги припадала більшість випадків неоприлюднення кошторисів, а у 2024 році — меншість. І переважно це були закупівлі без використання електронної системи, пов’язані з енергетикою, та приховані на час війни з міркувань безпеки (фортифікації тощо).
За матеріалами:
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