Час збільшити прибутки: нові токени та пасивний дохід на EXMO.com — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Час збільшити прибутки: нові токени та пасивний дохід на EXMO.com Сьогодні 14:10 — Криптовалюта

Час збільшити прибутки: нові токени та пасивний дохід на EXMO.com

Цієї осені зростає не тільки біткоїн, а й можливості трейдерів EXMO.com додати нові перспективні активи у свої гаманці і завершити цей рік з прибутком.

На платформі вже зʼявилися два нових токени, заплановано лістинг ще шести, а також оновлення програми пасивного заробітку Earn. Розглянемо нові можливості детальніше.

Нові токени на EXMO.com: cbETH, cbBTC та 6 токенів з екосистеми TRON

31 жовтня на EXMO.com пройшов лістинг одразу двох нових токенів: cbETH та cbBTC. Наразі вони доступні для депозитів.

cbETH представляє ethereum, застейканий у Coinbase — тобто, заблокований для отримання прибутку. cbETH можна вільно торгувати на криптоплатформах та використовувати у DeFi без виведення ETH зі стейкінгу.

cbBTC, забезпечений біткоїном у співвідношенні 1:1 на Coinbase, відкриває нові можливості використання BTC: стейкінг, застава, платежі та DeFi.

4 листопада почнеться нова хвиля лістингів: на EXMO.com буде додано 6 перспективних токенів з екосистеми TRON, які відкриють нові можливості для торгівлі, диверсифікації портфеля та заробітку:

4 листопада — HTX

11 листопада — SUN

18 листопада — BTT

25 листопада — JST

2 грудня — NFT

9 грудня — WIN

Крім інвестицій у ці монети та диверсифікації криптопортфелю, кожен трейдер отримає можливість взяти участь у торгових конкурсах і виграти гідні винагороди. Призовий фонд кожного з 6 конкурсів — $5 000! Рєструйте акаунт на EXMO.com, щоб отримати сповіщення на електронну пошту про початок змагань та долучитися до них.

Окрім лістингів токенів у грудні ми представимо спеціальний криптосет «LFG TRON». Це готовий та збалансований інвест-портфель зі всіх нових монет екосистеми TRON — можливість легко та швидко отримати їх всі за одну покупку!

Примножуйте активи у програмі Earn

Earn — це програма пасивного заробітку на EXMO.com, де можна примножувати криптоактиви, просто зберігаючи їх у своєму гаманці.

Разом з лістингом cbETH та cbBTC на платформі, команда EXMO.com додала ці активи у Earn, щоб їх відразу можна було примножувати. Наразі на cbETH можна заробити до 4% на рік, а на cbBTC — до 5%.

Крім цих активів у програмі доступно більше 30 монет, серед яких топ-активи — bitcoin та ethereum, популярні мемкоїни, стейблкоїни, вартість яких привʼязана до долара, монети DeFi-проєктів та інші. Ставки на деякі з них — на інфографіці нижче.

Відсоткові ставки на деякі активи у програмі Earn. Джерело: EXMO.com

Зараз на активах в Earn можна заробляти до 17,5% на рік, зокрема на стейблкоїнах — до 15%!

Оформити підписку дуже просто: зареєструватися на EXMO.com, купити або перевести на баланс потрібні активи, перейти на сторінку програми Earn, обрати актив і термін підписки та почати її. Після закінчення підписки ви отримаєте на свій баланс інвестовані кошти та винагороди.

Долучайтеся до нашої благодійної ініціативи!

EXMO.com бере активну участь у допомозі українцям, які постраждали через війну. Зокрема, частину комісій від торгівлі трейдерів ми перераховуємо у наш благодійний фонд EXMO Save Ukraine та ініціюємо збори, до яких долучаються наші клієнти.

Наразі ми відкрили збір для дітей зі Знам’янського інтернату, у якому проживає 47 евакуйованих дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Наша мета — забезпечити інтернат зарядними станціями, газовими плитами та ліхтарями, щоб підвищити рівень комфорту життя дітей в умовах постійних відключень електрики.

Ваша допомога має значення. Приєднуйтеся до збору та підтримайте дітей, які цього потребують! Переходьте за посиланням , щоб зробити донат у одній з 11 доступних криптовалют.

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