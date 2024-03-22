Chanel почав відмовлятись від бутиків у росії — ЗМІ — Finance.ua
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Chanel почав відмовлятись від бутиків у росії — ЗМІ

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Французький бренд Chanel, який вирішив залишитися в росії після початку повномасштабної війни в Україні, у підсумку змушений згортати діяльність і розривати договори оренди бутиків.
Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на джерела на ринку нерухомості.
За словами співрозмовників газети, Chanel почала вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутики мережі.
У Chanel не відповіли на запит видання.
Джерела газети не виключають, що компанія відмовиться і від флагманського магазину в «Женевському домі» на Петрівці, 7 у Москві. Щоправда, поки що це не підтверджує власник об'єкта.
До початку великої війни у люксового ритейлера було в росії 17 бутиків, переважно в Москві. Ті, що розташовувалися у великих ТЦ («Афімолл», «Європейський», «Метрополіс»), уже звільнені. У 2022 році російська юрособа ТОВ «Шанель» знизила виручку вчетверо, до 4,5 млрд рублів, чистий збиток становив 1,8 млрд рублів проти прибутку в 1,7 млрд рублів роком раніше.
Зазначається, що «важкий люкс» підкосила заборона ЄС, що діє вже два роки, на експорт у росію предметів розкоші дорожче 300 євро.
За даними видання, у схожому з Chanel становищі весь іноземний люкс в рф, оскільки кінця обмежень на предмети розкоші, введених першими ж пакетами санкцій, не передбачається. Тому компанії, які оголосили про відхід, але зберігали оренду, зараз роблять це фактично. У росії вже офіційно немає магазинів LVMH, Kering з її Gucci, а також бутиків Hermes і Burberry.
За матеріалами:
Економічна Правда
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