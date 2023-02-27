Центробанк рф планує скоротити штат на тисячу співробітників через санкції — Finance.ua

Центробанк рф планує скоротити штат на тисячу співробітників через санкції Сьогодні 19:14 — Світ

російський Центробанк планує звільнити до тисячі співробітників свого центрального апарату до 1 травня 2023 року. Ця хвиля скорочень лише перша, друга запланована на осінь.

Про це пише Коммерсант

Економія на персоналі є причиною таких кадрових рішень, особливо враховуючи скасування матеріальної допомоги у два місячні оклади, яка виплачувалася у відпустку.

Штат Центробанку було оптимізовано протягом кількох років і з 2015 року його чисельність скоротилася на 30%. Однак таких масштабних скорочень не було давно, а 2021 року чисельність персоналу скоротилася лише на 300 осіб до 49 тисяч. Скорочення може бути пов’язане з пошуком коштів на створення підрозділів на окупованих українських теренах у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях, вважають експерти.

Учасники ринку впевнені, що якість нагляду не погіршиться, попри скорочення, оскільки кількість банків у росії скорочується, а нових фінансових організацій не з’являється, обсяги руху коштів значно скоротилися, і на контролі за валютними операціями та цінними паперами не потрібні такі великі кадрові ресурси, як раніше. У зв’язку із західними санкціями також не потрібно багато співробітників для контролю за іноземними кореспондентськими рахунками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.