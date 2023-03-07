Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти Сьогодні 08:57 — Фондовий ринок

Сьогодні кількість залучених до інвестування людей зростає в геометричній прогресії. Одним з найкращих способів для примноження коштів є Форекс-трейдинг. Усвідомивши всю перспективу, новоспечені вкладники поспішають потрапити на фінансові ринки, але однієї миті виявляється, що без підтримки ліцензованого брокера торгівля на них неможлива. Друга проблема полягає у необхідності пошуку професійного посередника з великою кількістю пропозицій та насправді ефективними інструментами. У цьому матеріалі ми познайомимо вас з одним із таких — Cauvo Capital . Відгуки про компанію, її торгова програма та можливості для навчання вже описані нижче.

Основна інформація про брокера

Існує кілька фундаментальних речей, які потрібно знати до початку співпраці з фінансовим помічником. Перш за все, ви повинні переконатися в тому, що вибраний вами фахівець має ліцензію для виходу на фінансовий ринок. Інакше у такій взаємодії не тільки немає сенсу, а й існують величезні ризики.

Компанія Cauvo Capital отримала довіру інвесторів не в останню чергу завдяки тому, що зберігає свою ключову документацію в повному порядку. Вона ліцензована Financial Services Commission Маврикія з 2019 року, підтвердження чого досить просто знайти у відкритій базі даних наглядового органу цієї країни.

Ще одним важливим фактом про брокера варто назвати його спеціалізацію. Річ у тім, що вона досить широка й охоплює торгівлю відразу на декількох фінансових ринках: Форекс, товарно-сировинному та фондовому. Отже, вам не доведеться розриватися на кілька компаній для відкриття контрактів на різних біржах. Заводити десяток різних рахунків теж не потрібно: брокер надасть вам один, і він буде універсальним.

Зрештою, вирішальним фактором у вашому виборі може стати те, що cauvocapital.com має досвід співпраці з клієнтами зі східної Європи. Тому жодних лінгвістичних та бар’єрів, непорозуміння, затримок відповідей та інших супутніх складнощів у вас не виникне. Потрібно поставити запитання службі підтримки компанії? Що ж, зробіть це абсолютно в будь-який час доби з понеділка по п’ятницю. Не обов’язково навіть чекати відповіді на гарячій лінії, адже існують інші способи зв’язку, наприклад, мобільним телефоном або через електронну пошту.

Чому торгівля з цим брокером приречена на успіх?

Причин для цього одразу декілька. По-перше, у компанії Cauvo Capital трейдер не обмежений жорсткими рамками. Він може обирати не тільки ринки, на яких хоче працювати, а й тип рахунку з комфортним депозитом, способи навчання, а також метод виведення грошей із клієнтського облікового запису на банківську картку. Почнемо з першого аспекту. Справді, у питанні різноманітності типів рахунків брокер є одним із найкращих на ринку. Варіативність така: Beginner, Basic, Trader, Premium, Premium Pro, Investor, Expert та VIP. Для того, щоб відкрити будь-який тариф, вам не потрібно проходити ніяких додаткових кваліфікаційних тестів. Досить лише поповнити рахунок на потрібну суму (вона залежить від «пакету умов», який ви обрали. Мінімальна — 500 доларів). Найкраще те, що ці гроші повністю належатимуть і використовуватимуться лише вами. Все тому, що жодних додаткових комісій компанія не вимагає.

Друга причина того, чому інвестування разом із Cauvo Capital відгуки її клієнтів колективно називають гарною ідеєю — це аналітика. Ви можете прийти на ринок, заручитися підтримкою кращого брокера, поповнити у нього рахунок на найбільшу суму, але який в цьому сенс без інструментів прогнозування та якісних експертних розборів технічних графіків? Усі ці «плюшки» пропонує дана компанія. Якщо конкретніше, то без зайвих доплат, ставши її клієнтом, ви отримаєте доступ до:

щоденного теханалізу всіх найпопулярніших активів від професійних трейдерів;

новин, які можуть вказати на подальші зміни котирувань товарів, а також проведених фахівцями cauvocapital.com оглядів найважливіших подій із передбаченнями руху вартості певних активів;

денних графіків (з регулярним оновленням вранці);

онлайн-сигналів, які повідомлять вас про необхідність відкриття ордера в найкращий для цього момент;

графіку годин торгівлі (для того, щоб ефективно планувати час своєї активності на біржах);

календаря інвестора з виділенням більш важливих подій та публікацією попередніх прогнозів щодо очікуваних даних.

Маючи під рукою стільки допоміжних інструментів, ви можете не турбуватися про те, що пропустите найкращий момент для створення контракту або помилитеся з часом його закриття. Програми, вбудовані в торгову платформу Cauvo Capital, базуються на безлічі факторів: настроях на ринку, новинному фоні, русі котирувань активу і так далі. У сукупності з кваліфікованою підтримкою менеджерів брокера такий трейдинг перетворюється на гарантовано прибутковий, легкий і приємний процес. Загалом саме так виглядає формула успіху в даній компанії.

Докладніше про платформу посередника

Все те, що стосується торгівлі з cauvocapital.com, розміщено в її програмі для трейдингу. Прямо там ви можете відкривати угоди, відстежувати активи у вотч-листі, використовувати індикатори для максимальної впевненості у прибутковості ідеї, спілкуватися із саппортом та застосовувати леверідж до х400, якщо це необхідно.

Продовжуючи тему про свободу вибору, брокер пропонує кілька варіантів використання свого програмного забезпечення:

На робочому столі У браузері На мобільних пристроях ПЗ завантажується на ваш персональний комп’ютер Завантажувати нічого не потрібно, достатньо просто відкрити потрібне посилання ПЗ завантажується на ваш смартфон/планшет

Щодо оперативної системи — нею можуть бути як macOS/IOS, так і Windows/Android. З додаткових бонусів — безкоштовне налаштування робочого середовища для клієнтів, які мають рахунок Premium Pro та вище.

Можливості для навчання на Cauvo Capital

Особистий кабінет цього брокера надає трейдерам ще одну велику перевагу, а саме можливість розвиватися в професійному аспекті. Компанія пропонує отримувати необхідні знання у різних форматах:

за допомогою електронних книг;

дивлячись відеолекції;

вивчаючи комплексні курси.

Ознайомившись з усіма її уроками, ви як мінімум відрізнятиме биків від ведмедів, розбиратиметеся в різних торгових стратегіях і зрозумієте взаємозв’язок глобальної економіки з різними біржами.

Таких матеріалів на офіційному сайті cauvocapital.com дуже багато. Вони не зникають після відкриття та регулярно доповнюються актуальними даними.

У результаті

Як багато все-таки потрібно для того, щоб отримати прибуток від трейдингу: законний брокер, фундаментальні знання, ефективні інструменти, добре наповнений інвестпортфель і цілодобова підтримка. Сьогодні ми розглянули з вами посередника, який поєднує у собі всі ці якості — Cauvo Capital. На відміну від інших фінансових компаній, він повністю відкритий до клієнта та надає йому повну інформацію щодо торгових умов задовго до того, як той наважиться відкрити у нього особистий кабінет. У цьому вся краса — коли тебе не примушують до купівлі «будь-якого» пакету умов, а інформують про пропозиції, описуючи перспективи співпраці.

Так, цього брокера можна сміливо рекомендувати як новачкам, так і досвідченим гравцям. Якщо вже займатися трейдингом, то тільки під надійним керівництвом компанії, яка розуміється на цьому!

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