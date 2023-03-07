Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти — Finance.ua

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Cauvo Capital – брокер, з яким можна заробляти
Сьогодні кількість залучених до інвестування людей зростає в геометричній прогресії. Одним з найкращих способів для примноження коштів є Форекс-трейдинг. Усвідомивши всю перспективу, новоспечені вкладники поспішають потрапити на фінансові ринки, але однієї миті виявляється, що без підтримки ліцензованого брокера торгівля на них неможлива. Друга проблема полягає у необхідності пошуку професійного посередника з великою кількістю пропозицій та насправді ефективними інструментами. У цьому матеріалі ми познайомимо вас з одним із таких — Cauvo Capital. Відгуки про компанію, її торгова програма та можливості для навчання вже описані нижче.
Основна інформація про брокера
Існує кілька фундаментальних речей, які потрібно знати до початку співпраці з фінансовим помічником. Перш за все, ви повинні переконатися в тому, що вибраний вами фахівець має ліцензію для виходу на фінансовий ринок. Інакше у такій взаємодії не тільки немає сенсу, а й існують величезні ризики.
Компанія Cauvo Capital отримала довіру інвесторів не в останню чергу завдяки тому, що зберігає свою ключову документацію в повному порядку. Вона ліцензована Financial Services Commission Маврикія з 2019 року, підтвердження чого досить просто знайти у відкритій базі даних наглядового органу цієї країни.
Ще одним важливим фактом про брокера варто назвати його спеціалізацію. Річ у тім, що вона досить широка й охоплює торгівлю відразу на декількох фінансових ринках: Форекс, товарно-сировинному та фондовому. Отже, вам не доведеться розриватися на кілька компаній для відкриття контрактів на різних біржах. Заводити десяток різних рахунків теж не потрібно: брокер надасть вам один, і він буде універсальним.
Зрештою, вирішальним фактором у вашому виборі може стати те, що cauvocapital.com має досвід співпраці з клієнтами зі східної Європи. Тому жодних лінгвістичних та бар’єрів, непорозуміння, затримок відповідей та інших супутніх складнощів у вас не виникне. Потрібно поставити запитання службі підтримки компанії? Що ж, зробіть це абсолютно в будь-який час доби з понеділка по п’ятницю. Не обов’язково навіть чекати відповіді на гарячій лінії, адже існують інші способи зв’язку, наприклад, мобільним телефоном або через електронну пошту.
Чому торгівля з цим брокером приречена на успіх?
Причин для цього одразу декілька. По-перше, у компанії Cauvo Capital трейдер не обмежений жорсткими рамками. Він може обирати не тільки ринки, на яких хоче працювати, а й тип рахунку з комфортним депозитом, способи навчання, а також метод виведення грошей із клієнтського облікового запису на банківську картку. Почнемо з першого аспекту. Справді, у питанні різноманітності типів рахунків брокер є одним із найкращих на ринку. Варіативність така: Beginner, Basic, Trader, Premium, Premium Pro, Investor, Expert та VIP. Для того, щоб відкрити будь-який тариф, вам не потрібно проходити ніяких додаткових кваліфікаційних тестів. Досить лише поповнити рахунок на потрібну суму (вона залежить від «пакету умов», який ви обрали. Мінімальна — 500 доларів). Найкраще те, що ці гроші повністю належатимуть і використовуватимуться лише вами. Все тому, що жодних додаткових комісій компанія не вимагає.
Друга причина того, чому інвестування разом із Cauvo Capital відгуки її клієнтів колективно називають гарною ідеєю — це аналітика. Ви можете прийти на ринок, заручитися підтримкою кращого брокера, поповнити у нього рахунок на найбільшу суму, але який в цьому сенс без інструментів прогнозування та якісних експертних розборів технічних графіків? Усі ці «плюшки» пропонує дана компанія. Якщо конкретніше, то без зайвих доплат, ставши її клієнтом, ви отримаєте доступ до:
Маючи під рукою стільки допоміжних інструментів, ви можете не турбуватися про те, що пропустите найкращий момент для створення контракту або помилитеся з часом його закриття. Програми, вбудовані в торгову платформу Cauvo Capital, базуються на безлічі факторів: настроях на ринку, новинному фоні, русі котирувань активу і так далі. У сукупності з кваліфікованою підтримкою менеджерів брокера такий трейдинг перетворюється на гарантовано прибутковий, легкий і приємний процес. Загалом саме так виглядає формула успіху в даній компанії.
Докладніше про платформу посередника
Все те, що стосується торгівлі з cauvocapital.com, розміщено в її програмі для трейдингу. Прямо там ви можете відкривати угоди, відстежувати активи у вотч-листі, використовувати індикатори для максимальної впевненості у прибутковості ідеї, спілкуватися із саппортом та застосовувати леверідж до х400, якщо це необхідно.
Продовжуючи тему про свободу вибору, брокер пропонує кілька варіантів використання свого програмного забезпечення:
|На робочому столі
|У браузері
|На мобільних пристроях
|ПЗ завантажується на ваш персональний комп’ютер
|Завантажувати нічого не потрібно, достатньо просто відкрити потрібне посилання
|ПЗ завантажується на ваш смартфон/планшет
Щодо оперативної системи — нею можуть бути як macOS/IOS, так і Windows/Android. З додаткових бонусів — безкоштовне налаштування робочого середовища для клієнтів, які мають рахунок Premium Pro та вище.
Можливості для навчання на Cauvo Capital
Особистий кабінет цього брокера надає трейдерам ще одну велику перевагу, а саме можливість розвиватися в професійному аспекті. Компанія пропонує отримувати необхідні знання у різних форматах:
Ознайомившись з усіма її уроками, ви як мінімум відрізнятиме биків від ведмедів, розбиратиметеся в різних торгових стратегіях і зрозумієте взаємозв’язок глобальної економіки з різними біржами.
Таких матеріалів на офіційному сайті cauvocapital.com дуже багато. Вони не зникають після відкриття та регулярно доповнюються актуальними даними.
У результаті
Як багато все-таки потрібно для того, щоб отримати прибуток від трейдингу: законний брокер, фундаментальні знання, ефективні інструменти, добре наповнений інвестпортфель і цілодобова підтримка. Сьогодні ми розглянули з вами посередника, який поєднує у собі всі ці якості — Cauvo Capital. На відміну від інших фінансових компаній, він повністю відкритий до клієнта та надає йому повну інформацію щодо торгових умов задовго до того, як той наважиться відкрити у нього особистий кабінет. У цьому вся краса — коли тебе не примушують до купівлі «будь-якого» пакету умов, а інформують про пропозиції, описуючи перспективи співпраці.
Так, цього брокера можна сміливо рекомендувати як новачкам, так і досвідченим гравцям. Якщо вже займатися трейдингом, то тільки під надійним керівництвом компанії, яка розуміється на цьому!
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