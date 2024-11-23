Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото) — Finance.ua

Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото) Сьогодні 01:21 — Технології&Авто

Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото), Фото: Casio

Компанія Casio представила свій перший розумний перстень, і він вийшов по-справжньому оригінальним. Фактично, це крихітний цифровий годинник, який одягається на палець і показує час.

Про це пише The Verge.

Дизайн новинки натхненний легендарними G-Shock 5000. Габарити пристрою ледь сягають одного дюйма, але при цьому в персні вмістився повноцінний LCD-екран.

На одній батареї пристрій працює до двох років, яку можна замінити в разі розрядки.

Фото: Casio

Також перстень отримав три функціональні кнопки, водозахист, швидке перемикання між двома часовими поясами, секундомір і таймер зі світловим індикатором — коли час добіжить кінця, він почне блимати. Корпус виготовлено з неіржавкої сталі, важить перстень лише 16 грамів.

А ось стандартних для подібних пристроїв функцій здоров’я немає. Моніторити серцевий ритм, температуру тіла, якість сну не вийде.

Запуск новинки заплановано на грудень 2024 року. Її оцінили в 125 доларів (близько 5000 грн).

УНІАН За матеріалами:

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