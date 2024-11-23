Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото)

Технології&Авто
13
Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото)
Casio презентувала перший розумний перстень-годинник (фото), Фото: Casio
Компанія Casio представила свій перший розумний перстень, і він вийшов по-справжньому оригінальним. Фактично, це крихітний цифровий годинник, який одягається на палець і показує час.
Про це пише The Verge.
Дизайн новинки натхненний легендарними G-Shock 5000. Габарити пристрою ледь сягають одного дюйма, але при цьому в персні вмістився повноцінний LCD-екран.
На одній батареї пристрій працює до двох років, яку можна замінити в разі розрядки.
Фото: Casio
Фото: Casio
Також перстень отримав три функціональні кнопки, водозахист, швидке перемикання між двома часовими поясами, секундомір і таймер зі світловим індикатором — коли час добіжить кінця, він почне блимати. Корпус виготовлено з неіржавкої сталі, важить перстень лише 16 грамів.
А ось стандартних для подібних пристроїв функцій здоров’я немає. Моніторити серцевий ритм, температуру тіла, якість сну не вийде.
Запуск новинки заплановано на грудень 2024 року. Її оцінили в 125 доларів (близько 5000 грн).
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.