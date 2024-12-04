Carlsberg виходить із бізнесу в рф — Finance.ua

Carlsberg виходить із бізнесу в рф Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Carlsberg виходить із бізнесу в рф

Данський пивоварний холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж акцій російської пивоварної компанії «Балтика» структурі, що належить її двом топменеджерам.

Про це йдеться в пресрелізі Carlsberg Group.

Очікується, що угоду буде завершено протягом найближчих кількох днів.

Група Carlsberg отримає грошову компенсацію, а також частки в компаніях Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan, що належать Baltika Breweries.

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За угодою два топменеджери «Балтики» викуплять компанію, а також братимуть на себе управління, де один із них стане генеральним директором, а інший — його заступником. Їх імена не розкриваються.

Нагадаємо, акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як лідер кремля володимир путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії.

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