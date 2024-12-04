Carlsberg виходить із бізнесу в рф — Finance.ua

Carlsberg виходить із бізнесу в рф
Данський пивоварний холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж акцій російської пивоварної компанії «Балтика» структурі, що належить її двом топменеджерам.
Про це йдеться в пресрелізі Carlsberg Group.
Очікується, що угоду буде завершено протягом найближчих кількох днів.
Група Carlsberg отримає грошову компенсацію, а також частки в компаніях Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan, що належать Baltika Breweries.
За угодою два топменеджери «Балтики» викуплять компанію, а також братимуть на себе управління, де один із них стане генеральним директором, а інший — його заступником. Їх імена не розкриваються.
Нагадаємо, акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як лідер кремля володимир путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії.
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