Carlsberg остаточно пішла з рф, продавши «Балтику» за третину ринкової вартості — Finance.ua
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Carlsberg остаточно пішла з рф, продавши «Балтику» за третину ринкової вартості

Фондовий ринок
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Carlsberg остаточно пішла з рф, продавши «Балтику» за третину ринкової вартості
Carlsberg остаточно пішла з рф, продавши «Балтику» за третину ринкової вартості
Датська компанія Carlsberg Group отримала близько 2,3 млрд датських крон ($320 млн) від продажу пивоварної компанії «Балтика». Раніше Carlsberg оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд, що більш ніж утричі перевищує суму угоди.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за 2024 рік.
Угода завершена в грудні 2024 року. Активи придбані двома менеджерами, які обіймали керівні посади в компанії. Покупці не вказані, але, за інформацією російського «Інтерфаксу», 98,65% акцій перейшло до власності ТОВ «ВГ Інвест», зареєстрованого в серпні 2024 року. Генеральним директором цієї компанії був віце-президент «Балтики» Єгор Гусельников.
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Група отримала 100% частки в Carlsberg Azerbaijan та Carlsberg Kazakhstan. Продаж «Балтики» ознаменувала завершення понад 25-річної присутності Carlsberg в росії, заявили в компанії.
Нагадаємо, 28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» та припинення інвестицій, виробництва, продажу і реклами бренду в росії. У червні компанія знайшла покупця для свого бізнесу, що включав вісім пивоварних заводів на території росії, а частка «Балтики» на ринку тоді становила 27%.
16 липня 2023 року президент рф володимир путін передав активи «Балтики» в тимчасове управління «Росмайну». В серпні Carlsberg відмовилася укладати угоду, яка б легітимізувала захоплення активів, підкресливши, що росія незаконно конфіскувала їх, і заявила, що не буде підтримувати цей процес.
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Через обмежену співпрацю з російською владою, Carlsberg не змогла знайти прийнятного рішення щодо ситуації з липня 2023 року. У відповідь на захоплення активів компанія розірвала ліцензійні угоди на свої бренди в росії.
2 грудня 2024 року кремль виключив Baltika Breweries з переліку активів, що перебувають під тимчасовим управлінням, і повернув контроль над ними компанії Carlsberg.
Через день після повернення контролю над «Балтикою», Carlsberg оголосила про остаточний вихід з росії. Компанія володіла вісьмома пивоварними заводами і налічувала близько 8400 співробітників. У 2023 році компанія списала $1,41 млрд активів, повʼязаних із «Балтикою».
За матеріалами:
Forbes.ua
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