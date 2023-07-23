Cadillac випустить доступний електричний кросовер Optiq — Finance.ua

Cadillac випустить доступний електричний кросовер Optiq 23.07.2023, 02:21 — Технології&Авто

Трохи більше року тому корпорація General Motors почала продавати на китайському ринку імпортовані флагманські кросовери Cadillac Lyriq, які використовують новітню платформу Ultium, але за перші три місяці поточного року змогла реалізувати трохи більше 900 екземплярів, а тому заради пожвавлення попиту на продукцію цієї марки вирішила вивести на ринок КНР більш доступну модель Optiq.

Згадки про новинку було помічено у базі даних китайських регуляторів, які видають дозволи на реалізацію автомобілів на території Китаю. Кросовер з габаритними розмірами 4822×1912×1642 мм та колісною базою 2915 мм поступатиметься за розмірами Cadillac Lyriq, у якого відповідні розміри становлять 5003×1978×1635 мм при довжині колісної бази 30.

Cadillac Optiq пропонуватиметься у двох версіях з єдиним електродвигуном потужністю 150 або 180 кВт, а повного приводу не передбачено, що для китайського ринку не є суттєвим недоліком. Тяговими акумуляторами новинку постачатиме спільне підприємство SAIC і CATL, а випуском займатиметься спільне підприємство SAIC і GM в Ухані.

Нова доступніша модель електричного кросовера повинна допомогти Cadillac у боротьбі за гаманці китайських покупців, хоча ціна Optiq поки не уточнюється. У першій половині липня Cadillac була змушена знизити ціни на старший кросовер Lyriq на 14%, що також вказує на проблеми зі збутом цієї марки в регіоні.

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Ampercar За матеріалами:

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