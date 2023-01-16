Cadillac представив найпотужнішу і найшвидшу модель у своїй історії (фото) — Finance.ua

Cadillac представив найпотужнішу і найшвидшу модель у своїй історії (фото) Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Cadillac представив найпотужнішу і найшвидшу модель у своїй історії (фото)

Cadillac представив гоночний автомобіль V-LMDh. Його публічний дебют відбудеться наприкінці січня. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Cadillac показав відразу кілька колірних схем V-LMDh. Він виступатиме у чемпіонаті IMSA WeatherTech та перегонах на витривалість FIA.

Компанія вже здобувала перемогу в чемпіонатах IMSA WeatherTech SportsCar Championship у 2017, 2018 та 2021 роках. Саме тому Cadillac покладає великі сподівання на свій новий болід.

Cadillac V-LMDh вперше покаже себе у дії на перегонах Rolex 24 у Дайтоні. Вона відбудеться наприкінці цього місяця.

Болід оснащується 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 із електромотором. Силова установка видає потужність 670 л.с. і працює в парі з семиступінчастою секвентальною коробкою передач. Розгін від 0 до 100 км/год займає щонайбільше 3 секунди. Це найпотужніша і найшвидша модель марки.

Шасі гіперкара було розроблено спільно з компанією Dallara. Вона є одним із провідних виробників болідів класу «Формула-3».

Суперниками Cadillac V-LMDh виступатимуть гібридні боліди з турбованими двигунами. У компанії роблять ставку на перевірену силову установку та відточену керованість.

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