Cadillac показав конкурента Bentley та Rolls-Royce (відео) — Finance.ua

Cadillac показав конкурента Bentley та Rolls-Royce (відео) Вчора 00:43 — Технології&Авто

Cadillac показав конкурента Bentley та Rolls-Royce (відео)

Флагманський Cadillac Celestiq стане найдорожчою моделлю за історію американської марки. Потужний 608-сильний електрокар складатимуть вручну.

Опубліковано офіційні фото електрокара Cadillac Celestiq 2024. Флагманська модель американської марки надійде в продаж із грудня наступного року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Cadillac Celestiq коштує від 300 000 доларів — це найдорожча та найрозкішніша модель в історії американської марки. Її конкурентами стануть Bentley Flying Spur, Mercedes-Maybach S-Class і Rolls-Royce Ghost, хоча в них поки що немає електричних версій. Celestiq збиратимуть вручну, тому обсяги виробництва будуть невеликими. Частину деталей виготовлятимуть за допомогою 3D-принтера.

Дизайн

Електромобіль Cadillac Celestiq — великий п’ятиметровий ліфтбек зі стрімким силуетом і висувним заднім спойлером. На вигляд серійна модель практично не відрізняється від представленого три місяці тому концепт-кара . У авто оригінальні тоненькі фари та ліхтарі, а передня частина оздоблена полірованим алюмінієм. На вибір запропоновані колісні диски діаметром 22 або 23 дюйми.

Салон

В обробці салону поєднуються дорогі шкіра та карбон. Усередині встановлено чотири окремі крісла з електроприводом, підігрівом підголівників, вентиляцією та масажем.

У салоні — цілих п’ять дисплеїв. На передню панель розтягнутий величезний 55-дюймовий екран, а ще один тачскрин замінює кнопки клімат-контролю. Заднім пасажирам передбачені два монітори в спинках крісел і свій сенсорний дисплей для керування кліматом (він у Celestiq чотиризонний).

Новий Cadillac Celestiq отримав камери замість дзеркал, потужну акустику AKG із 38 динаміками й автопілот Ultra Cruise. У панорамному даху регулюється ступінь тонування.

Електромобіль Cadillac Celestiq

Cadillac Celestiq 2024 побудований на платформі Ultium, як і його молодший брат Lyriq. Він отримав повний привід і два електромотори сумарною потужністю 608 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. Ліфтбек обладнано пневмопідвіскою, активними стабілізаторами та керованими задніми колесами.

Акумуляторна батарея Celestiq — одна з найбільших серед усіх легкових електрокарів. Її ємність становить 111 кВт∙год, а запас ходу перевищить 480 км.

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