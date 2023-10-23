Цьогоріч виробництво молока в Україні скоротиться на 300−400 тис. тонн — Finance.ua

Цьогоріч виробництво молока в Україні скоротиться на 300−400 тис. тонн Сьогодні 05:13 — Казна та Політика

Торік виробництво молока в Україні зменшилось майже на один мільйон тонн. За підсумками цього року скорочення виробництва може скласти 300−400 тис. тонн.

Про це GrowHow повідомила пресслужба Мінагрополітики.

В промисловому виробництві міністерство навіть очікує зростання — на 100−150 тис. тонн. Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький такі позитивні сигнали пов’язує із впровадженням європейських норм в українське законодавство у сфері молочної галузі.

Він зазначив, що це гарна перспектива для розширення успішної практики експорту в ЄС, а також шлях до підвищення якості продукції. Завданням держави на цьому шляху Висоцький вважає адаптацію законодавства до європейського нормативного поля.

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