Цьогоріч виробництво молока в Україні скоротиться на 300−400 тис. тонн — Finance.ua

Цьогоріч виробництво молока в Україні скоротиться на 300−400 тис. тонн
Торік виробництво молока в Україні зменшилось майже на один мільйон тонн. За підсумками цього року скорочення виробництва може скласти 300−400 тис. тонн.
Про це GrowHow повідомила пресслужба Мінагрополітики.
В промисловому виробництві міністерство навіть очікує зростання — на 100−150 тис. тонн. Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький такі позитивні сигнали пов’язує із впровадженням європейських норм в українське законодавство у сфері молочної галузі.
Він зазначив, що це гарна перспектива для розширення успішної практики експорту в ЄС, а також шлях до підвищення якості продукції. Завданням держави на цьому шляху Висоцький вважає адаптацію законодавства до європейського нормативного поля.
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