Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський

Казна та Політика
27
Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський
Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський
Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції.
Учора, 11 січня, у Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви. За словами Зеленського, очільники держав обговорили підтримку України в Європейському союзі та НАТО. Гарант запевнив, що литовські та польські друзі всебічно підтримують Україну.
Читайте також
«Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур», — сказав Президент.
Місце для вашої реклами
Президент України Володимир Зеленський заявив 30 вересня, що Україна подає заявку «за прискореною процедурою» на членство в НАТО. Заявку про членство України в НАТО публічно підтримали вже 11 країн.
Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС 23 червня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.