Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський — Finance.ua

Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський
Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції.
Учора, 11 січня, у Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви. За словами Зеленського, очільники держав обговорили підтримку України в Європейському союзі та НАТО. Гарант запевнив, що литовські та польські друзі всебічно підтримують Україну.
Читайте також
«Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур», — сказав Президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив 30 вересня, що Україна подає заявку «за прискореною процедурою» на членство в НАТО. Заявку про членство України в НАТО публічно підтримали вже 11 країн.
Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС 23 червня.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною