Бюро кредитних історій вже збирає дані про борги за комуналку — Finance.ua

Бюро кредитних історій вже збирає дані про борги за комуналку Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У Українського бюро кредитних історій з’явився новий донор, через що в кредитній історії є додаткова інформації про комунальні борги — вона доступна як партнерам УБКІ, так і фізичним особам.

Про це під час Ukrainian Credit Conference розповіла голова департаменту маркетингу та продажів УБКІ Олена Мала.

Вона уточнила, що дані щодо комунальних боргів поки ніяк не впливають на кредитний рейтинг чи кредитну історію.

«Усі думають, що нашими партнерами можуть бути тільки фінансові компанії. Насправді ні. У самому законі зазначено, що суб'єкти підприємницької діяльності або нефінансові компанії, які працюють з наданням послуг з відстрочкою платежів, можуть бути нашими партнерами. Комунальні послуги — це якраз те саме. Це, насправді, міжнародна практика», — зазначила Олена Мала.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які продають товари (послуги) з відстроченням платежу або надають майно в кредит, а також особи, які набули право вимоги за кредитним правочином.

У травні пресслужба ДТЕК повідомляла, що енергетичні компанії періодично передаватимуть інформацію про заборгованість побутових клієнтів в Українське бюро кредитних історій. Тоді станом на 1 травня побутові споживачі накопичили заборгованість понад один місяць за спожиту електроенергію у розмірі 1,7 млрд грн.

Як відомо, УБКІ у своїй базі має 26,7 млн кредитних історій фізичних і 400 тис. юридичних осіб.

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