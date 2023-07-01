Бюджетні пляжі Європи: де поніжитись на сонечку за розумні гроші (інфографіка) — Finance.ua

Бюджетні пляжі Європи: де поніжитись на сонечку за розумні гроші (інфографіка) Сьогодні 13:21 — Світ

Бюджетні пляжі Європи: де поніжитись на сонечку за розумні гроші (інфографіка)

Експерти оцінили найдоступніші варіанти пляжного відпочинку в Європі. Беззаперечними лідерами рейтингу стали пляжі узбережжя Туреччини, пише Euronews

Платформа для бронювання подорожей Omio дослідила популярні європейські курорти і склала список найдоступніших пляжів. Для цього проаналізували 75 популярних локацій на узбережжі. То де можна економно і приємно провести час біля моря — розкажемо далі.

Туреччина у лідерах

Експерти проаналізували кожен із 75 пляжів і порівняли там середні ціни на воду, пиво та морозиво. Врахували також і погодні умови, щоб визначити найкращі напрямки для туристів на найближчі місяці.

До першої десятки рейтингу впевнено увійшли аж три популярні пляжі Туреччини. Із першим місцем включно.

Список очолив пляж Клеопатри на морському курорті Аланія. Його широка лінія протягом десятиліть притягує туристів до Турецької Рів'єри. Якщо ви не уявляєте свого літа без морозива — ця локація точно для вас. Кулька холодного десерту тут коштує всього 0,12 євро, тому точно вдасться спробувати всі можливі смаки. Ціна за пляшку води також низька — 0,37 євро. За пиво на пляжі Клеопатри просять 1,64 євро в середньому.

Ще два напрямки в Туреччині пропонують доступний відпочинок на пляжі. Пляж Сіде Халк у Сіде має доступні ціни на воду — 0,20 євро. А вона вам тут дуже знадобиться, адже середня температура повітря в цьому регіоні від 27 °C.

Ще один турецький пляж — Яхсі​ в Бодрумі - на 8 місці у списку. Хоча півострів славиться своїми п’ятизірковими курортами та гламурними яхтами, він має і доступні варіанти. За порцію морозива на пляжі Яхсі ви заплатите 0,50 євро, за воду — 0,28 євро, а за пиво — 1,86 в середньому.

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