Бюджетні пляжі Європи: де поніжитись на сонечку за розумні гроші (інфографіка) — Finance.ua

Бюджетні пляжі Європи: де поніжитись на сонечку за розумні гроші (інфографіка)
Експерти оцінили найдоступніші варіанти пляжного відпочинку в Європі. Беззаперечними лідерами рейтингу стали пляжі узбережжя Туреччини, пише Euronews.
Платформа для бронювання подорожей Omio дослідила популярні європейські курорти і склала список найдоступніших пляжів. Для цього проаналізували 75 популярних локацій на узбережжі. То де можна економно і приємно провести час біля моря — розкажемо далі.
Туреччина у лідерах
Експерти проаналізували кожен із 75 пляжів і порівняли там середні ціни на воду, пиво та морозиво. Врахували також і погодні умови, щоб визначити найкращі напрямки для туристів на найближчі місяці.
До першої десятки рейтингу впевнено увійшли аж три популярні пляжі Туреччини. Із першим місцем включно.
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Список очолив пляж Клеопатри на морському курорті Аланія. Його широка лінія протягом десятиліть притягує туристів до Турецької Рів'єри. Якщо ви не уявляєте свого літа без морозива — ця локація точно для вас. Кулька холодного десерту тут коштує всього 0,12 євро, тому точно вдасться спробувати всі можливі смаки. Ціна за пляшку води також низька — 0,37 євро. За пиво на пляжі Клеопатри просять 1,64 євро в середньому.
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Ще два напрямки в Туреччині пропонують доступний відпочинок на пляжі. Пляж Сіде Халк у Сіде має доступні ціни на воду — 0,20 євро. А вона вам тут дуже знадобиться, адже середня температура повітря в цьому регіоні від 27 °C.
Ще один турецький пляж — Яхсі в Бодрумі - на 8 місці у списку. Хоча півострів славиться своїми п’ятизірковими курортами та гламурними яхтами, він має і доступні варіанти. За порцію морозива на пляжі Яхсі ви заплатите 0,50 євро, за воду — 0,28 євро, а за пиво — 1,86 в середньому.
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