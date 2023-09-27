Бики VS Ведмеді. Які інструменти інвестування на фондовому ринку дають найбільший прибуток? — Finance.ua

Бики VS Ведмеді. Які інструменти інвестування на фондовому ринку дають найбільший прибуток? Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

Бики VS Ведмеді. Які інструменти інвестування на фондовому ринку дають найбільший прибуток?

30 вересня в Києві відбудеться конференція « Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій », де ви зможете вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», які заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнаєтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуєтесь з провідними експертами у цій галузі.

Програма конференції

Зростаючі та низькоризикові акції: де шукати потенційних переможців:

Мирослав Король, інвестиційний радник, автор YouTube-каналу «Мільйонер за 7 років», адвокат та партнер юридичної компанії KFN.

Стратегії торгівлі облігаціями: від тривалих до короткострокових інвестицій:

Білозерський Леонід, незалежний експерт з фондового ринку.

Ризики та переваги інвестування в акції компаній, які виходять на IPO:

Пилип Олійник, автор каналу «Код фінансової свободи», професійний інвестор, фінансовий ментор.

Чому інвестори, які використовують опціони, не бояться кризи:

Євгеній Тригубченко, інвестиційний радник, інвестор на фондовому ринку США та України.

Хеджування портфелю через ETF фонди у випадку рецесії:

Микита Гуппал, фінансовий радник, лектор, автор статей про фондовий ринок.

Ризики та вигоди Short Selling: як успішно грати на падіннях акційних ринків:

Олександр Клімкін, Інвестиційний Адвайзер та керуючий активами клієнтів з України та Європи з капіталом понад $60 мільйонів. 14 років досвіду в галузі інвестицій, трейдингу та фінасового інжинірингу.

Модератор битви:

Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами. Керує капіталом 400+ інвесторів з усього світу.

На конференції також відбудеться дискусія-батл між командою «Бики» та командою «Ведмеді» на тему: «Які інструменти інвестування на фондовому ринку дають найбільший прибуток?»

Окрім того наші команди на конференції складуть та презентують дві інвестиційні стратегії заробітку на бичачому та ведмежому ринках із стартовим капіталом у розмірі 10 000 доларів та середнім рівнем ризику. Всі учасники зможуть скористатися цими стратегіями для створення власного прибуткового портфелю.

У рамках події також планується благодійний аукціон на користь ЗСУ, де одним з лотів будуть консультації від експертів команди «Бики» та «Ведмеді» і багато інших військових лотів.

Не пропустіть шанс отримати цінний досвід та зустрітися з практикуючими інвесторами та експертами ринку інвестицій в фондовий ринок!

📅 Дата: 30 вересня

📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12

⏰ Час: з 13.00 до 18.00

💰 Вартість: 950 грн.

Приєднуйтеся до нас і станьте частиною цієї захоплюючої інвестиційної події!

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