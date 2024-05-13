Бєлоусов посилить економічну суворість витрат на оборону росії, — Financial Times Сьогодні 21:33

У своєму останньому публічному виступі в четвер на посаді міністра оборони росії шойгу вітав путіна на вершині мавзолею Леніна на Красній площі, одягнений у генерал-майорську форму, прикрашену медалями.

Андрій Бєлоусов, призначений у неділю його наступником, скроєний з іншої тканини. Економіст, який здобув радянську освіту, Бєлоусов жодного дня не служив в армії і служив путіну, президенту росії, на різних посадах як цивільний радник з економіки, пише Financial Times.

Несподіване призначення путіним Бєлоусова на посаду керівника міністерства оборони вказує на те, що путін хоче серйозних змін у підходах до свого дворічного вторгнення в Україну, на думку людей, які знають обох цих людей, а також російських аналітиків.

Призначення Бєлоусова, поборника етатистської промислової політики і технократа, який не має власної владної бази, вказує на те, що путін хоче суворішого контролю над рекордними російськими оборонними витратами в 10,8 трлн руб. сказали люди, які його знають.

«Він абсолютно не зіпсований. І це буде сильно відрізнятися від того, що ми маємо зараз у міністерстві оборони. Шойгу і всі навколо нього були справжніми комерційними хлопцями», — сказала людина, яка знала путіна і Бєлоусова багато років.

«Бєлоусов […] не претендуватиме на те, щоб керувати армією як генерал з усіма цими медалями. Він трудоголік. Він технократ. Він дуже чесний, і путін його дуже добре знає», — додав співрозмовник.

Син видатного радянського економіста, Бєлоусов працював в академічних колах, перш ніж приєднатися до уряду в 1999 році. Надалі він обіймав різні посади, зокрема працював міністром економічного розвитку, економічним радником путіна і, зовсім недавно, першим заступником прем'єр-міністра.

Протягом усього цього часу Бєлоусов послідовно виступав за сильну роль держави в економіці та стимулювання її зростання за рахунок державних інвестицій, низьких відсоткових ставок і м’якої податково-бюджетної та кредитної політики.

Це часто ставило його в протиріччя з іншими провідними технократами, як-от голова центрального банку Ельвіра Набіулліна і міністр фінансів Антон Силуанов, чия яструбина грошово-кредитна і фіскальна політика допомогла росії витримати західні санкції.

«Бєлоусов був серед тих, хто вважав державу основною рушійною силою всього — і водночас він аналізував ті самі дані, що й ми, на відміну від більшості інших продержавних економістів, які просто жонглювали абстракціями», — сказав Костянтин Сонін, економіст і професор Чиказького університету.

Коли Бєлоусов прийшов на держслужбу, «солдат путіна» взяв на себе роль «макроекономіста» в ньому, за словами Соніна, який перебуває в розшуку російського уряду за критику Кремля і знає Бєлоусова понад 20 років.

УНІАН За матеріалами:

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