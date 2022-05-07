Бунгало та квартири: за скільки українці можуть купити житло в Іспанії — Finance.ua

Бунгало та квартири: за скільки українці можуть купити житло в Іспанії

Вчора 15:04 — Особисті фінанси

З початком війни в Україні актуальність купівлі нерухомості в інших країнах зросла. Одна з країн, де можна придбати житло за доступними цінами — Іспанія.

Власне житло у цій колоритній європейській країні стане гарною альтернативою тривалому проживанню у готелях чи орендованих апартаментах.

Квартири за прийнятними цінами можна знайти як у невеликих містечках у глибині країни, так і у курортних локаціях біля узбережжя та туристичних зон.

Журналісти РБК розповіли, що потрібно знати про купівлю нерухомості в Іспанії та за скільки її можна купити.

Що потрібно знати іноземцям в Іспанії

Нерухомість в Іспанії можуть придбати громадяни будь-якої країни. Для того щоб стати власником квартири чи будинку, не потрібно жодного дозволу влади, як і посвідки на проживання. Підшукати та купити можна як нове житло, так і варіанти на вторинному ринку, включаючи будинки із земельними ділянками.

Власник нерухомості в Іспанії може бути в країні до 90 днів протягом 180 днів. Щоб жити довше, потрібно оформлювати посвідку на проживання.

Іноземцям радять користуватися послугами агентств для зручності з документами, хоч це не обов’язково. Реєструє угоду нотаріус.

Сайти для пошуку нерухомості за вигідною ціною

Шукати квартири та будинки для покупки в Іспанії можна як на порталах з базою нерухомості по всій країні, так і на сайтах, що спеціалізуються на об’єктах у регіонах.

Idealista — найпопулярніший сайт нерухомості по всій Іспанії. Щоденно публікується близько 10 000 нових оголошень.

Fotocasa — другий за популярністю портал, база якого налічує понад 1 мільйон об’єктів по всій країні. Щоденно публікується близько 8 тисяч оголошень.

Habitaclia — популярний сайт для пошуку нового та вторинного житла. На цьому сайті багато оголошень з Каталонії.

Kyero.com — будинки від найдешевших до найдорожчих вілл.

Tucasa.com — сайт нерухомості з безкоштовними оголошеннями з продажу, квартир, будинків у провінціях Мадрид, Барселона, Валенсія.

Скільки потрібно заплатити за нерухомість у курортних регіонах

Барселона — знамените курортне місто на узбережжі Середземного моря, в якому кожен турист мріяв колись жити.

У новобудовах у Барселоні пропонують квартири за ціною від 191 тисяч євро за 3-кімнатне житло, а 3-кімнатні бунгало на 92 кв. м. забудовник готовий продати від 275 тисяч євро. У той час, як один з найдешевших варіантів — 2-кімнатна квартира за 145 тисяч євро.

Таунхауси у Валенсії на 3 кімнати коштуватимуть 200 тисяч євро, а невелика 2-кімнатна квартира на 67 кв. м у провінції Аліканте — 87,9 тисячі євро.

Квартира-студіо на 33 кв. м у Бенідормі коштуватиме 67 тисяч євро.

Скільки коштує купити квартиру далеко від моря

Чим далі від курортного узбережжя, тим дешевшим можна знайти нерухомість.

Наприклад, у місті Парла за 20 км від Мадрида 3-кімнатні квартири на вторинному ринку коштують трохи більше ніж 100 тисяч євро.

А у містечку Іскар 3-кімнатна квартира площею 61 кв. м на 5 поверсі коштує 28400 євро.

У місті Мондехар 1-кімнатна квартира на 51 кв. м — коштує 44 500 євро.

У місті Манреса за 50 кілометрів від Барселони — 2-кімнатна квартира на 49 кв. м. коштуватиме 58 400 євро.

У старовинному місті Гранада 4-кімнатну квартиру без меблів і ремонту можна придбати за ціною 54 800 євро.

До речі, занедбані квартири у старих районах Жирони пропонують за ціною близько 500 євро/кв.м. Наприклад, 3-кімнатні апартаменти на 63 кв. м без меблів та ремонту коштують лише 34 тисячі євро.

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