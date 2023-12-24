Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують — Finance.ua
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Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують

Фондовий ринок
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Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують
Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують
Бум мікромобільності закінчився і найбільші виробники електробайків почали банкрутувати один за одним.
Про це йдеться в дописі Данила Тонкопія, генерального директора компанії Delfast, що спеціалізується на виробництві електробайків.
Він розповів, що багато компаній, які ще кілька років тому оцінювалися у мільярди, сьогодні визнають себе банкрутами.
«Цього тижня Micromobility.com було виключено з лістингу NASDAQ. У 2021 році ринкова капіталізація компанії перевищувала 800 мільйонів доларів; сьогодні вона коштує 400 000 доларів. Bird, компанія з виробництва електросамокатів, яка у 2021 році оцінювалася у $2,3 мільярди, у вересні 2023 року була виключена з біржі NASDAQ, а сьогодні вона подала заяву про банкрутство. Superpedestrian, ще одна компанія з прокату самокатів, припинила свою діяльність у США, посилаючись на „невизначені фінансові причини“, повідомляє TechCrunch», — йдеться у публікації.
Тонкопій зазначив, що знайомий з керівниками та деякими членами команди компаній, та додав, що «це частина загальної картини». Він нагадав, що у липні цього року компанія Vanmoof, яка називала себе «найбільш фінансованою компанією з виробництва електровелосипедів у світі», оголосила про банкрутство.
«Sondors (США) не змогла вийти на IPO в січні, а в серпні закрила свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесі. Замовити велосипед на їхньому сайті неможливо, а служба підтримки не працює. У жовтні данський бренд Mate Bike повідомив про падіння попиту і борг у розмірі близько 10 мільйонів доларів. Вони працюють над тим, щоб уникнути банкрутства», — продовжив директор Delfast.
Данило Тонкопій розповів і про компанію Wiggle, британського онлайн-ритейлера велосипедів, який зазнав збитків €244 млн у 2022 році. У жовтні 2023 року Wiggle пішов під адміністрацію через фінансові труднощі в материнській компанії Signa Sports United. Тонкопій підкреслив, що продажі Delfast Bikes також скоротилися, а головними причинами, за його словами, є:
  • зниження попиту після пандемічного буму;
  • високі витрати на залучення клієнтів;
  • проблеми з ланцюжком постачання та складськими запасами;
  • борги, судові позови;
  • складнощі з отриманням прибутку.
Данило Тонкопій резюмував, що, маючи інсайдерський погляд на індустрію, змушений констатувати, що «бум електробайків закінчився».
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