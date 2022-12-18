Bugatti презентувала двомісний автомобіль Baby II Carbon Edition — Finance.ua

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Bugatti презентувала двомісний автомобіль Baby II Carbon Edition

Технології&Авто
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Bugatti презентувала двомісний автомобіль Baby II Carbon Edition
Bugatti презентувала двомісний автомобіль Baby II Carbon Edition
Компанія Bugatti представила нову версію свого дитячого двомісного автомобіля Baby II — Baby II Carbon Edition. Розроблена спільно з The Little Car Company модель випустять обмеженим тиражем, кожен екземпляр якого в перерахунку за курсом коштуватиме понад 79 000 доларів.
Усі лімітовані Baby II Carbon Edition збиратимуться вручну. Дитячий автомобіль повторює всі деталі екстер’єру та інтер’єру Bugatti W16 Mistral, що робить його ідеальним доповненням до кращого родстера марки, який до того ж став останньою серійною моделлю Bugatti з легендарним двигуном W16.
Спецверсія Baby II Carbon Edition створена виключно для власників W16 Mistral, тому кожен покупець матиме можливість адаптувати дитячу модель відповідно до специфікацій власного W16 Mistral, що робить Baby II Carbon Edition справді унікальною моделлю.
Bugatti презентувала двомісний автомобіль Baby II Carbon Edition
На додаток до ексклюзивного кольору кузова та індивідуальних специфікацій Baby II Carbon Edition також може похвалитися великою кількістю карбонових деталей. Елементи з вуглеволокна прикрашають радіаторні грати, приладову панель і навіть кермо, зроблене на замовлення спеціально для цієї автівки.
Що стосується вартості, то лімітована модель Bugatti Baby II Carbon Edition оцінена в 80 тисяч євро без урахування податків та доставки.
За матеріалами:
Avtosota
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