Будинок на колесах від Citroen (фото) — Finance.ua

Будинок на колесах від Citroen (фото) Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Нова версія Citroen Space Tourer отримала цікаву вдосконалення у вигляді моделі Holidays.

Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Фото: Stellantis | Дах Citroen Holidays піднімається

Звичайний мінівен трансформували у компактний автобудинок на колесах із підйомним дахом. У його салоні розмістили чотири спальних місця, а також обладнану кухню. Автомобіль представили на виставці в Штутгарті, а продажі моделі стартують навесні.

Основою став стандартний 4,98-метровий Citroen Space Tourer 2024. У його даху з’явилася підйомна секція: вона збільшує висоту салону і дає змогу розмістити двоспальний матрац. Ще два спальних місця виходять, якщо розкласти сидіння другого ряду.

Фото: Stellantis

Автомобіль обладнали невеликою кухнею з раковиною, газовою плитою та холодильником. Додали розкладний стіл та численні шафи для багажу. Можна скласти крісла першого ряду.

Додатково для Citroen Holidays запропоновані портативні душ і біотуалет. Також передбачено баки для води і відходів, численні USB-роз'єми і бездротову зарядку для смартфонів.

Фото: Stellantis

Citroen Holidays комплектують 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 180 к. с.: у першому випадку встановлено 6-ступінчасту механічну КПП, у другому — 8-ступінчастий автомат. Оснащення охоплює цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, камеру, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

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