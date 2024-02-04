Будинок на колесах від Citroen (фото) — Finance.ua
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Будинок на колесах від Citroen (фото)

Технології&Авто
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Нова версія Citroen Space Tourer отримала цікаву вдосконалення у вигляді моделі Holidays.
Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Фото: Stellantis | Дах Citroen Holidays піднімається
Фото: Stellantis | Дах Citroen Holidays піднімається
Звичайний мінівен трансформували у компактний автобудинок на колесах із підйомним дахом. У його салоні розмістили чотири спальних місця, а також обладнану кухню. Автомобіль представили на виставці в Штутгарті, а продажі моделі стартують навесні.
Основою став стандартний 4,98-метровий Citroen Space Tourer 2024. У його даху з’явилася підйомна секція: вона збільшує висоту салону і дає змогу розмістити двоспальний матрац. Ще два спальних місця виходять, якщо розкласти сидіння другого ряду.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Автомобіль обладнали невеликою кухнею з раковиною, газовою плитою та холодильником. Додали розкладний стіл та численні шафи для багажу. Можна скласти крісла першого ряду.
Додатково для Citroen Holidays запропоновані портативні душ і біотуалет. Також передбачено баки для води і відходів, численні USB-роз'єми і бездротову зарядку для смартфонів.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Citroen Holidays комплектують 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 180 к. с.: у першому випадку встановлено 6-ступінчасту механічну КПП, у другому — 8-ступінчастий автомат. Оснащення охоплює цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, камеру, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.
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