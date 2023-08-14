Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда — Finance.ua

Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда
Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.
Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.
Згідно з планами, планується будівництво 3 ланок магістральних водогонів загальною протяжністю 144 кілометри за маршрутом:
- Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище
- Хортиця — Томаківка — Марганець
- Марганець — Нікополь — Покров.
За словами голови Агентства, це один з найбільш амбітних проектів такого масштабу з часів Незалежності.
Головними проблемами в реалізації проєкту є відсутність необхідної кількості труб та нестача помп.
«В загальному для будівництва водогону потрібно 350 кілометрів труб, оскільки на окремих ділянках потрібно від 2 до 4-х паралельних ниток. На жаль, потужностей українських підприємств не вистачає для виробництва труб у такій кількості та за такий короткий термін. В Україні ми знайшли лише 25% від загальної потреби у трубах», — зазначив Найєм.
Відповідно необхідні матеріали поставляються з Польщі, Італії, Румунії та Туреччини.
«Це не є гуманітарною допомогою. Все закуповується за гроші і за 100% передоплатою», — підкреслює Найєм.
Крім того, ще більшою проблемою стала нестача помп. Спочатку планувалося, що їх буде лише 14 помпових підстанцій, проте через складнощі ландшафту потрібно 44 з підвищеною потужністю. Зазвичай виготовлення однієї такої помпи займає від 7 до 12 місяців, додає Найєм.
Наразі майже на 100% завершено всі роботи з очищення існуючих каналів.
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