Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда — Finance.ua

Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook

Згідно з планами, планується будівництво 3 ланок магістральних водогонів загальною протяжністю 144 кілометри за маршрутом:

Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище

Хортиця — Томаківка — Марганець

Марганець — Нікополь — Покров.

За словами голови Агентства, це один з найбільш амбітних проектів такого масштабу з часів Незалежності.

Головними проблемами в реалізації проєкту є відсутність необхідної кількості труб та нестача помп.

«В загальному для будівництва водогону потрібно 350 кілометрів труб, оскільки на окремих ділянках потрібно від 2 до 4-х паралельних ниток. На жаль, потужностей українських підприємств не вистачає для виробництва труб у такій кількості та за такий короткий термін. В Україні ми знайшли лише 25% від загальної потреби у трубах», — зазначив Найєм.

Відповідно необхідні матеріали поставляються з Польщі, Італії, Румунії та Туреччини.

«Це не є гуманітарною допомогою. Все закуповується за гроші і за 100% передоплатою», — підкреслює Найєм.

Крім того, ще більшою проблемою стала нестача помп. Спочатку планувалося, що їх буде лише 14 помпових підстанцій, проте через складнощі ландшафту потрібно 44 з підвищеною потужністю. Зазвичай виготовлення однієї такої помпи займає від 7 до 12 місяців, додає Найєм.

Наразі майже на 100% завершено всі роботи з очищення існуючих каналів.

Економічна Правда За матеріалами:

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