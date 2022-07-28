Брюссель включив Україну та Молдову та виключив рф та білорусь із Транс'європейської транспортної мережі — Finance.ua
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Брюссель включив Україну та Молдову та виключив рф та білорусь із Транс'європейської транспортної мережі

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Європейська комісія пропонує продовжити чотири європейські транспортні коридори на територію України та Молдови, включаючи порти Маріуполя та Одеси, та виключити росію та білорусь із Транс’європейської транспортної мережі.
Відповідний анонс у четвер у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Адальберт Янц (Adalbert Jahnz).
"Європейська комісія вносить пропозицію переглянути правила щодо Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), щоб відобразити геополітичні зміни ландшафту, викликані агресивною війною росії проти України. Поправки продовжують чотири європейські транспортні коридори в Україну та Молдову, включаючи порти Маріуполя та Одеси.
Ці коридори будуть ключовими пріоритетами у плані відновлення інфраструктури України.
Пропозиції також виключають росію та білорусь із Транс’європейської транспортної карти. У нинішньому контексті співпраця з росією та білоруссю не лише недоречна, а й не в інтересах Європейського Союзу", — оголосив він.
За словами Янца, ці пропозиції також спрямовані на подальше використання європейських стандартів на нові та вже наявні залізничні колії «через відмінності, що є фактором уразливості наших мереж».
«Пропозиції тепер будуть частиною переговорів, що вже тривають, з Європейським парламентом і Європейською радою, які розпочаті раніше цього року», — додав представник Єврокомісії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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