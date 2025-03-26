Британські ліберал-демократи «рознесли» чорноморську угоду Трампа — Finance.ua

Британські ліберал-демократи «рознесли» чорноморську угоду Трампа Сьогодні 10:37

Британські ліберал-демократи закликали уряд Великої Британії твердо триматися за санкції проти росії, попри появу ознак того, що Сполучені Штати Америки можуть їх послабити.

Як передає Sky News , речник Ліберально-демократичної партії у закордонних справах Калум Міллер нагадав, що Росія продовжує тероризувати Україну, тому Британія та її союзники справедливо уникають державу-агресорку. За його словами, немає жодних підстав для зняття санкцій, поки РФ продовжує окупувати Україну та загрожувати іншим країнам:

«Трампу замилили очі, якщо він думає, що ця чорноморська угода є справедливим обміном на зняття російських санкцій. У світі Трампа Путін може мати свій пиріг і з’їсти його: відновлений доступ Росії до світових ринків, в той час як він продовжує знищувати Україну».

«Отримати свій пиріг і з’їсти його» (англійською — «have your cake and eat it») означає робити дві хороші речі, які неможливо робити одночасно, або поєднувати несумісне.

Перемир’я у Чорному морі

​Нагадаємо, після останніх переговорів між США та Україною ї росією, у Вашингтоні повідомили про досягнення попередніх домовленостей про перемир’я в Чорному морі та заборону ударів по енергетичних об’єктах.

Однак росія заявила, що ці домовленості набудуть чинності лише після зняття санкцій з її фінансових установ, зокрема «Россільгоспбанку». Трамп вже сказав журналістам, що розгляне російські умови.

УНІАН За матеріалами:

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