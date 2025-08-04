Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років

69
Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років
Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років
Британський енергетичний гігант BP оголосив у понеділок про найбільше відкриття нафти та газу за останні чверть століття — у глибоководному бразильському басейні Сантос.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що знахідка стала 10-ю у 2025 році, що стало частиною зусиль компанії переорієнтуватися на викопне паливо, відмовившись від попереднього фокусу на «зелену» енергетику, яка не виправдала очікувань інвесторів.
«Це наш найбільший прорив за 25 років,» — заявили в компанії.
На початку торгів у понеділок акції BP на Лондонській біржі зросли на 1,4%. Це стало позитивним сигналом для інвесторів перед оприлюдненням квартальних результатів, запланованим на вівторок.
BP планує збільшити глобальний видобуток нафти та газу до 2,3−2,5 млн барелів нафтового еквіваленту на день до 2030 року. У 2024 році компанія видобувала 2,4 млн барелів, однак у 2025-му очікує невелике зниження.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems