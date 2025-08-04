Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років — Finance.ua

Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років Сьогодні 18:00

Британська компанія відкрила найбільше родовище нафти й газу за 25 років

Британський енергетичний гігант BP оголосив у понеділок про найбільше відкриття нафти та газу за останні чверть століття — у глибоководному бразильському басейні Сантос.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що знахідка стала 10-ю у 2025 році, що стало частиною зусиль компанії переорієнтуватися на викопне паливо, відмовившись від попереднього фокусу на «зелену» енергетику, яка не виправдала очікувань інвесторів.

«Це наш найбільший прорив за 25 років,» — заявили в компанії.

На початку торгів у понеділок акції BP на Лондонській біржі зросли на 1,4%. Це стало позитивним сигналом для інвесторів перед оприлюдненням квартальних результатів, запланованим на вівторок.

BP планує збільшити глобальний видобуток нафти та газу до 2,3−2,5 млн барелів нафтового еквіваленту на день до 2030 року. У 2024 році компанія видобувала 2,4 млн барелів, однак у 2025-му очікує невелике зниження.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.