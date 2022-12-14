Британська Adaptavist купує харківську ІТ-компанію Rozdoum — Finance.ua

Британська Adaptavist купує харківську ІТ-компанію Rozdoum Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Британська технологічна компанія Adaptavist купує харківську ІТ-компанію Rozdoum.

Про це повідомляється на сайті Rozdoum.

Зазначається, що після закриття угоди вона продовжить працювати в Україні, але вже у складі Adaptavist Group.

Rozdoum є резидентом «Дія.City», співпрацює з Atlassian Gold Solution and Marketplace. Українська компанія пропонує клієнтам консультації, ліцензування та налаштування, оновлення та міграцію, розробку програм на замовлення та підтримку продуктів Atlassian.

Adaptavist заснована у 2005 році та налічує 600 спеціалістів і понад 18 000 клієнтів з усього світу. Компанія займається цифровізацією бізнесів, має експертизу в «хмарних» технологіях та допомагає знаходити аутсорс-спеціалістів для клієнтів.

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