Британія зобов’язала всіх, хто працює на росію, реєструвати свою діяльність — Finance.ua
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Британія зобов’язала всіх, хто працює на росію, реєструвати свою діяльність

Світ
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З 1 липня 2025 року Велика Британія зобов’язала всіх, хто діє на користь російської держави у Сполученому Королівстві, відкрито декларувати свою діяльність. У разі порушення вимог — можливе кримінальне переслідування.
Про це йдеться на сайті Уряду Великої Британії.
Ці зміни пов’язані з тим, що Британія офіційно запроваджує новий рівень Режиму реєстрації іноземного впливу, до якого включено росію.
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росія стала другою країною, включеною до цього рівня після того, як у березні було оголошено про включення Ірану.
«Занадто довго кремль становив неприйнятну загрозу нашій національній безпеці — від кібератак до спроб втручання в наші демократичні процеси та спроб убивств на території країни. Наша нова система дає нам змогу діяти значно жорсткіше проти будь-якої загрози з боку росії. Ці нові заходи ускладнять кремлю здійснення ворожих дій у майбутньому і ще раз підтверджують незмінну рішучість уряду захищати нашу країну», — сказала міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.
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У парламенті також було оголошено, що нормативно-правові акти, необхідні для повноцінного запуску схеми, вже внесено. Повний запуск передбачено на 1 липня 2025 року. Це також включає політичний рівень, який стосуватиметься всіх держав і дозволить уряду краще розуміти масштаби іноземного впливу на політичну систему країни.
Політичний рівень вимагає реєстрації будь-якої діяльності з політичного впливу в Британії, яка проводиться за дорученням іноземної держави. Це також дасть змогу депутатам перевіряти, чи діє співрозмовник від імені іноземної держави, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення щодо взаємодії.
За матеріалами:
suspilne.media
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