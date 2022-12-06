Британія вперше з 2016 року продовжила експорт газу до ЄС із початком зими — Finance.ua

Британія вперше з 2016 року продовжила експорт газу до ЄС із початком зими Сьогодні 11:12 — Енергетика

Цьогоріч природний газ з Британії продовжив надходити до Європи із початком зими і, ймовірно, надходитиме і надалі попри те, що зазвичай потоки зупиняються з похолоданням.

Про це повідомляє Bloomberg

Газ з Британії постачається до Європи через газогін до Бельгії. Нинішні обсяги є найвищими для цієї пори року щонайменше з 2016 року. Це незвично для грудня, коли експорт з Британії зазвичай зупиняється, або навіть перетворюється на імпорт, оскільки з похолоданням попит на опалення у країні різко зростає.

Проте на тлі зусиль ЄС зменшити свою залежність від російського газу, британський видобуток у Північному морі, значні поставки з Норвегії та імпорт зрідженого природного газу стають основними альтернативами. Ціни на газ у Британії також були нижчими, ніж в Європі, протягом останніх кількох місяців, що стимулювало британських трейдерів продовжувати експорт.

«На відміну від попередніх років, ми очікуємо, що Британія залишиться нетто-експортером газу на континент цієї зими, використовуючи свої більш високі регазифікаційні потужності та рекордні обсяги імпорту СПГ», — вважає Мауро Чавес, директор з досліджень європейського газу та СПГ в Wood Mackenzie.

Водночас ймовірно, що з більш стрімким похолоданням обсяги експорт з Британії скоротяться. Наразі британські сховища можуть автономно забезпечити попит на газ протягом близько 9 днів. Для порівняння, це суттєво менше від позначки у 89 днів у Німеччині. Це робить Британію особливо вразливою до тривалих похолодань або перебоїв у постачанні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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