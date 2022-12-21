Британія відправила Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми – міністр оборони — Finance.ua
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Британія відправила Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми – міністр оборони

Казна та Політика
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Британія відправила Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми – міністр оборони
Британія відправила Україні 900 генераторів і тисячі комплектів зимової форми – міністр оборони
У межах допомоги Україні на час зими через руйнування росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.
Як повідомляє Sky News, про це у зверненні до Палати громад у вівторок сказав міністр оборони Британії Бен Воллес.
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«На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети», — зазначив міністр.
«Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів (зимового одягу). Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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