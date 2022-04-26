Британія передає Україні нові автомобілі «швидкої» та пожежну техніку — Finance.ua
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Британія передає Україні нові автомобілі «швидкої» та пожежну техніку

Вчора 20:30Казна та Політика
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Нові машини швидкої допомоги, пожежні машини, фінансування експертів у сфері охорони здоров’я та медичні засоби, що рятують життя, даруються Україні у рамках незмінної солідарності Великобританії з країною.
Великобританія постачає в Україну 22 нові машини швидкої допомоги — на додаток до вже анонсованих NHS Trusts — оснащені аптечками та медичними сумками. Найближчими днями вони мають виїхати до України. Це пряма відповідь на запит українського уряду, повідомив Джонсон.
Також ще дві колони з понад 40 пожежних машин, наповнених тисячами одиниць рятувального обладнання, включаючи 300 пожежних рукавів та майже 10 000 одиниць захисного одягу, прибули в Україну та вже надають життєво важливу підтримку пожежникам на передовій.
Великобританія вже виділила кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів США для підтримки багатосторонніх банків розвитку, таких як Світовий банк, щоб підтримати економіку України та дозволити Уряду у Києві продовжувати надавати основні послуги. Загальна сума гуманітарної допомоги для розв’язання кризи в Україні становить близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.
«Велика Британія допомагає зміцнити спроможність України, щоб жорстоке вторгнення Путіна провалилося», — написав Борис Джонсон.
За матеріалами: РБК-Україна
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