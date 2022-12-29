Британці створюють електричний аналог Hummer із запасом ходу 7000 км — Finance.ua

Британці створюють електричний аналог Hummer із запасом ходу 7000 км Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Британці створюють електричний аналог Hummer із запасом ходу 7000 км

Британська компанія Fering Technologies розробляє автомобілі з рекордним запасом ходу. Електричний позашляховик Pioneer зможе проїжджати до 7000 км. на одній заправці.

Фото та подробиці нової моделі з’явилися на офіційному сайті автовиробника.

Новий Fering Pioneer стане електричним аналогом класичного Hummer H1. Великий чотиридверний пікап має короткі звиси кузова і відрізняється незграбним дизайном. Автомобіль отримав величезні 22,5-дюймові позашляхові шини.

Габарити Fering Pioneer:

довжина — 5526 мм;

ширина — 2000 мм;

висота — 1974 мм.

В основі електрокара лежить алюмінієвий каркас, а кузовні панелі виконали з легких композитних матеріалів, тому маса вийшла невеликою — 1,5 тонни. Ще стільки позашляховик може перевозити.

Електромобіль Fering Pioneer отримає два двигуни із загальним крутним моментом в 800 Н∙м (потужність поки тримається в секреті). Максимальна швидкість становить 125 км/год.

Акумуляторна батарея у електрокара невелика — вона забезпечує лише 80 км запасу ходу. Далі вмикається 95-сильний двигун-генератор, що працює на біодизелі. Модульна конструкція авто дозволяє встановити декілька паливних баків — саме в цьому випадку можна проїхати 7000 км на одній заправці. За бажання один із баків можна замінити ємністю з питною водою.

На тестах новий Fering Pioneer продемонстрував чудову прохідність — долав 60-градусні підйоми та перешкоди заввишки пів метра. Кліренс позашляховика регулюється не більше 300-800 мм, що дозволяє форсувати 1,4-метрові броди.

Серійний Fering Pioneer з’явиться у 2024 році і коштуватиме близько 150 тис. фунтів стерлінгів ($180 000). Пізніше також представлять шестиколісну версію моделі.

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