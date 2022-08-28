Британці презентували недорогий компактний кросовер — Finance.ua

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Британці презентували недорогий компактний кросовер

Технології&Авто
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Британці презентували недорогий компактний кросовер
Британці презентували недорогий компактний кросовер, www.mgcars.com
Компактний кросовер, який є найпопулярнішою моделлю британської марки, пройшов фейсліфтинг.
Про це пише офіційний сайт автовиробника.
Новий MG ZS показали у Таїланді, де кросовер відомий під назвою VS. Варто зазначити, що електромобіль MG ZS EV раніше вже оновили окремо, а тепер настав час для моделі з двигуном внутрішнього згоряння.
Дизайн MG ZS став більш виразним та агресивним. В авто повністю нова передня частина — замінені фари, бампер, решітка радіатора та капот. З цієї причини довжина кросовера зросла до 4 370 мм. А ось ззаду лише оновили ліхтарі.
Британці презентували недорогий компактний кросовер
www.mgcars.com
Салон MG ZS 2023 також радикально переробили. На передній панелі тепер встановлені два 12,3-дюймові дисплеї — віртуальна панель приладів і тачскрін мультимедіа. Крім того, в кросовера нові центральна консоль та важіль КПП.
Кросовер MG дебютував у новій гібридній модифікації з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 177 к. с. Такий варіант буде коштувати $24 200. Нагадаємо, що MG ZS в Україні зараз пропонують із бензиновими двигунами об’ємом 1,5 л (114 к. с.) та 1,3 л турбо (156 к. с.), а також зі 143-сильним електромотором. Ціни стартують приблизно з $18 000.
Британці презентували недорогий компактний кросовер
www.mgcars.com
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