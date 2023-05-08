Британці назвали найкращі бюджетні кросовери до $12 500 — Finance.ua

Британці назвали найкращі бюджетні кросовери до $12 500 Сьогодні 03:37 — Технології&Авто

Британці назвали найкращі бюджетні кросовери до $12 500

Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають чимало переваг перед іншими авто.

Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:

10. Nissan Qashqai.

9. Renault Kadjar.

8. Renault Captur.

7. Suzuki Ignis.

6. Skoda Yeti.

5. Mazda CX-5.

4. Dacia/Renault Duster.

3. Hyundai Tucson.

2. Kia Sportage.

1. Suzuki Vitara.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.