Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина — Finance.ua

Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина Сьогодні 05:55 — Технології&Авто

Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина

Згідно зі звітами аналітиків, цього року глобальні постачання смартфонів досягли лише 1,26 мільярда штук. Це на 6,8% менше, ніж 2021-го, і особливо постраждав Android-сегмент. Є кілька факторів, які уповільнили розвиток мобільного ринку.

Актуальні цифри

За даними Strategy Analytics , у листопаді 2022-го глобальні продажі телефонів впали на 18% у річному обчисленні. Помітне зниження відвантажень продемонстрували великі китайські вендори: Xiaomi, OPPO та vivo. З шести провідних компаній у галузі тільки Apple показала зростання цього року, хоча і її успіх за підсумками останнього кварталу експерти ставлять під сумнів.

Актуальна п’ятірка лідерів виглядає так: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO та vivo. За ними йдуть Honor, Tecno, realme та Huawei. Ці бренди займають більше 80% ринку гаджетів, але навіть найстійкіші з них схильні до наслідків економічної нестабільності. Так, одна з найбільших фабрик Samsung у В’єтнамі зменшила випуск смартфонів на 9,3% рік до року.

Причини ситуації та прогнози аналітиків

До вже типових факторів (інфляція, уповільнення темпів зростання економіки 2022-го) додалися пандемічні ускладнення у Китаї. Антиковідні заходи влади КНР, як і сам вірус, призвели до значного скорочення виробництва гаджетів на ключових підприємствах, таких як Foxconn. Це, своєю чергою, позначилося на поставках. Наприклад, у листопаді під обмеження потрапив великий завод у Чженьчжоу і зупинив роботу на кілька днів.

Впав і загальносвітовий попит на смартфони. Це торкнулося виробників AMOLED-матриць та інших ключових компонентів. За умов переповнення складів ціни на дисплеї знизилися на 19,8%. Втім, прогнозуючи тенденції ринку на 2023 рік, експерти очікують на пом’якшення ситуації. За їхніми оцінками, глобальні постачання гаджетів можуть досягти 1,327 мільярда одиниць, а річне зростання здатне становити 5,2%.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.