Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина

Технології&Авто
10
Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина
Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина
Згідно зі звітами аналітиків, цього року глобальні постачання смартфонів досягли лише 1,26 мільярда штук. Це на 6,8% менше, ніж 2021-го, і особливо постраждав Android-сегмент. Є кілька факторів, які уповільнили розвиток мобільного ринку.
Бренди скорочують виробництво смартфонів: у чому причина

Актуальні цифри

За даними Strategy Analytics, у листопаді 2022-го глобальні продажі телефонів впали на 18% у річному обчисленні. Помітне зниження відвантажень продемонстрували великі китайські вендори: Xiaomi, OPPO та vivo. З шести провідних компаній у галузі тільки Apple показала зростання цього року, хоча і її успіх за підсумками останнього кварталу експерти ставлять під сумнів.
Актуальна п’ятірка лідерів виглядає так: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO та vivo. За ними йдуть Honor, Tecno, realme та Huawei. Ці бренди займають більше 80% ринку гаджетів, але навіть найстійкіші з них схильні до наслідків економічної нестабільності. Так, одна з найбільших фабрик Samsung у В’єтнамі зменшила випуск смартфонів на 9,3% рік до року.

Причини ситуації та прогнози аналітиків

До вже типових факторів (інфляція, уповільнення темпів зростання економіки 2022-го) додалися пандемічні ускладнення у Китаї. Антиковідні заходи влади КНР, як і сам вірус, призвели до значного скорочення виробництва гаджетів на ключових підприємствах, таких як Foxconn. Це, своєю чергою, позначилося на поставках. Наприклад, у листопаді під обмеження потрапив великий завод у Чженьчжоу і зупинив роботу на кілька днів.
Впав і загальносвітовий попит на смартфони. Це торкнулося виробників AMOLED-матриць та інших ключових компонентів. За умов переповнення складів ціни на дисплеї знизилися на 19,8%. Втім, прогнозуючи тенденції ринку на 2023 рік, експерти очікують на пом’якшення ситуації. За їхніми оцінками, глобальні постачання гаджетів можуть досягти 1,327 мільярда одиниць, а річне зростання здатне становити 5,2%.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.