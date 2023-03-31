Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн

Фондовий ринок
24
Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн
Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн
Минулий рік не був легким і для ринку смартфонів. В Європі продажі зменшилися на 17%. Але для окремих брендів було ще більше проблем, зокрема для концерну BBK. Так, для прикладу, падіння продажів OPPO в європейському регіоні склало 39% в четвертому кварталі.
Про це пише Mezha.Media.
Додаткових труднощів для OnePlus та OPPO додали патентні судові тяганини, які навіть призупинили продажі в Німеччині. Такі ж позови є у Великій Британії, Фінляндії, Швеції та Нідерландах, але там вони не вплинули на продажі смартфонів.
Тепер видання 36Krypton, із посиланнями на власні джерела в компанії, повідомляє, що компанії мають намір піти з деяких європейських країн. Це стосується щонайменше Німеччини, Великої Британії, Франції та Нідерландів.
Щоправда, офіційна позиція поки що заперечує такі чутки.
OnePlus не вийде з Європи та Великої Британії й підтримуватиме стабільну діяльність на місцевих ринках. OnePlus продовжить інвестувати в Європу та надавати більш інноваційні продукти та рішення для своїх користувачів.
Останній запуск OPPO Find X6 навіть не розповів про плани на глобальні продажі, що також може бути повʼязано з розглядом подальшої стратегії компанії. А от майбутній планшет OnePlus Pad все ж має дістатися європейського ринку.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.