Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн — Finance.ua

Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн
Минулий рік не був легким і для ринку смартфонів. В Європі продажі зменшилися на 17%. Але для окремих брендів було ще більше проблем, зокрема для концерну BBK. Так, для прикладу, падіння продажів OPPO в європейському регіоні склало 39% в четвертому кварталі.
Про це пише Mezha.Media.
Додаткових труднощів для OnePlus та OPPO додали патентні судові тяганини, які навіть призупинили продажі в Німеччині. Такі ж позови є у Великій Британії, Фінляндії, Швеції та Нідерландах, але там вони не вплинули на продажі смартфонів.
Тепер видання 36Krypton, із посиланнями на власні джерела в компанії, повідомляє, що компанії мають намір піти з деяких європейських країн. Це стосується щонайменше Німеччини, Великої Британії, Франції та Нідерландів.
Щоправда, офіційна позиція поки що заперечує такі чутки.
OnePlus не вийде з Європи та Великої Британії й підтримуватиме стабільну діяльність на місцевих ринках. OnePlus продовжить інвестувати в Європу та надавати більш інноваційні продукти та рішення для своїх користувачів.
Останній запуск OPPO Find X6 навіть не розповів про плани на глобальні продажі, що також може бути повʼязано з розглядом подальшої стратегії компанії. А от майбутній планшет OnePlus Pad все ж має дістатися європейського ринку.
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