Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн — Finance.ua

Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн 31.03.2023, 01:36 — Фондовий ринок

Бренди OnePlus та OPPO можуть піти з деяких європейських країн

Минулий рік не був легким і для ринку смартфонів. В Європі продажі зменшилися на 17%. Але для окремих брендів було ще більше проблем, зокрема для концерну BBK. Так, для прикладу, падіння продажів OPPO в європейському регіоні склало 39% в четвертому кварталі.

Про це пише Mezha.Media.

Додаткових труднощів для OnePlus та OPPO додали патентні судові тяганини, які навіть призупинили продажі в Німеччині. Такі ж позови є у Великій Британії, Фінляндії, Швеції та Нідерландах, але там вони не вплинули на продажі смартфонів.

Тепер видання 36Krypton, із посиланнями на власні джерела в компанії, повідомляє , що компанії мають намір піти з деяких європейських країн. Це стосується щонайменше Німеччини, Великої Британії, Франції та Нідерландів.

Щоправда, офіційна позиція поки що заперечує такі чутки.

OnePlus не вийде з Європи та Великої Британії й підтримуватиме стабільну діяльність на місцевих ринках. OnePlus продовжить інвестувати в Європу та надавати більш інноваційні продукти та рішення для своїх користувачів.

Останній запуск OPPO Find X6 навіть не розповів про плани на глобальні продажі, що також може бути повʼязано з розглядом подальшої стратегії компанії. А от майбутній планшет OnePlus Pad все ж має дістатися європейського ринку.

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