Бразилія передала Казахстану дані з «чорних скриньок» літака Azerbaijan Airlines — Finance.ua
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Бразилія передала Казахстану дані з «чорних скриньок» літака Azerbaijan Airlines

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Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала в Казахстан дані з бортових самописців літака Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву лабораторії.
У заяві підтверджено, що лабораторія завершила вилучення даних із самописців у кабіні літака. При цьому подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було.
Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв поклав на представників рф провину в аварії літака в Актау і звинуватив російську владу в спробах приховати обставини інциденту.
За словами Алієва, катастрофи можна було б уникнути, якби влада Чечні своєчасно закрила повітряний простір, наземні служби діяли відповідно до правил, а Збройні сили рф і цивільні служби мали належну координацію. Крім того, Алієв наголосив, що якби російська влада в перші години з моменту аварії літака зробила спроби об’єктивно розслідувати інцидент, то Азербайджан допустив би Міждержавний авіаційний комітет до розшифровки чорних скриньок.

Аварія літака в Казахстані

25 грудня в Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно отримало значні пошкодження і загорілося. В результаті — десятки загиблих та поранених, у тому числі — діти.
За матеріалами:
РБК-Україна
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