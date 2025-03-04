Браузер Google Chrome назавжди припиняє підтримку популярного блокувальника реклами — Finance.ua
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Браузер Google Chrome назавжди припиняє підтримку популярного блокувальника реклами

Технології&Авто
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Браузер Google Chrome назавжди припиняє підтримку популярного блокувальника реклами
Браузер Google Chrome назавжди припиняє підтримку популярного блокувальника реклами
Google відключила в Chrome розширення, які стали непідтримуваними у зв’язку з переходом браузера на нову платформу Manifest V3. Під удар потрапив, зокрема uBlock Origin, на який покладалися мільйони користувачів.
Згідно з відгуками в мережі, Chrome примусово відключив блокувальник реклами і помістив у його опис позначку, що підтримку розширення припинено. При цьому користувачі мають можливість знову ввімкнути uBlock Origin, але після повторної активації помітно знижується швидкість завантаження сайтів, пише The Verge.
За словами Google, перехід на новий стандарт підвищить конфіденційність і безпеку користувачів. Разом із цим він видаляє функції, від яких залежала робота деяких блокувальників реклами.
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Серед альтернатив, доступних у Chrome: uBlock Origin Lite і AdBlock — вони працюють на Manifest V3, проте помітно гірше справляються з блокуванням небажаного трафіку. Рівнозначної ж альтернативи uBlock Origin для Chrome MV3 не буде.
Перехід на Manifest V3 вплине не тільки на Google Chrome — браузери, що працюють на рушії Chromium, як-от Microsoft Edge, Brave і Opera, теж позбудуться підтримки V2.
Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс розглянути перехід на інший веб-браузер. Раніше Mozilla підтвердила, що Firefox збереже підтримку обох специфікацій, пропонуючи користувачам uBlock Origin альтернативну платформу.
За матеріалами:
УНІАН
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