Боррель назвав загальні обсяги військової допомоги Україні від Євросоюзу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боррель назвав загальні обсяги військової допомоги Україні від Євросоюзу

Казна та Політика
0
Віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що військова підтримка України на зброю з бюджету Євросоюзу зросла до 3,6 млрд євро.
Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.
«Ми продовжимо нашу підтримку України. Україна повинна виграти цю війну. І ми підтримаємо найкращим чином», — зазначив глава європейської дипломатії.
Читайте також
За його словами, сьогодні на засіданні Ради ЄС за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в режимі онлайн було підтверджено, що колективні зусилля ЄС на підтримку України триватимуть стільки, скільки це буде потрібно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.