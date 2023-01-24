Боррель назвав загальні обсяги військової допомоги Україні від Євросоюзу — Finance.ua

Боррель назвав загальні обсяги військової допомоги Україні від Євросоюзу Сьогодні 15:43 — Казна та Політика

Віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що військова підтримка України на зброю з бюджету Євросоюзу зросла до 3,6 млрд євро.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

«Ми продовжимо нашу підтримку України. Україна повинна виграти цю війну. І ми підтримаємо найкращим чином», — зазначив глава європейської дипломатії.

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За його словами, сьогодні на засіданні Ради ЄС за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в режимі онлайн було підтверджено, що колективні зусилля ЄС на підтримку України триватимуть стільки, скільки це буде потрібно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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