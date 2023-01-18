Болгарія збудує трансбалканський трубопровід для відмови від російської нафти — Finance.ua

Болгарія збудує трансбалканський трубопровід для відмови від російської нафти Сьогодні 08:33 — Енергетика

Болгарія хоче відродити проект трансбалканського нафтопроводу, щоб забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу на Чорному морі, яке контролює російська компанія «Лукойл», заявив президент Болгарії Румен Радев.

Про це повідомляє Reuters

Радєв повідомив, що Софія веде переговори з Грецією щодо будівництва 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Олександруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

Болгарія отримала дворічне звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти, запровадженої у зв’язку із вторгненням в Україну.

Тим не менш, країні необхідно забезпечити достатню кількість неросійської нафти, щоб продовжувати роботу Чорноморського нафтопереробного заводу потужністю 196 тисяч барелів на день після того, як у 2024 відстрочка. НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

У 2011 році Болгарія відмовилася від проекту нафтопроводу, який тоді був націлений на прокачування до 50 млн тонн російської нафти на рік через її територію до Греції, з економічних та екологічних міркувань. Його орієнтовна вартість тоді становила 1 млрд євро.

«Ми домовилися з прем’єр-міністром Греції, з президентом Греції про якнайшвидше відновлення проекту Бургас-Олександруполіс, але цього разу поставки повинні йти з Олександруполіса до Бургаса», — заявив Радєв на енергетичному форумі.

«Це потрібно нашому НПЗ, а також іншим НПЗ Чорноморського регіону, щоб вони могли отримувати нафту з усього світу... Це дуже важливий крок, який має стратегічне значення», — сказав він.

Постачання неросійської нафти на болгарський нафтопереробний завод на Чорному морі може бути утруднено через перевантаженість протоки Босфор, що робить проект нафтопроводу з Грецією привабливим і більш рентабельним варіантом, кажуть чиновники.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов висловив сподівання, що в найближчі два тижні буде підписано меморандум про взаєморозуміння з Грецією, щоб дві країни могли розпочати роботу над структурою проекту трубопроводу.

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