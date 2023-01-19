Болгарія стала одним із найбільших постачальників дизельного пального для України — Finance.ua

Болгарія стала одним із найбільших постачальників дизельного пального для України Сьогодні 11:32 — Енергетика

Минулої весни Болгарія тишком підтримувала Україну, коли армії катастрофічно бракувало пального та боєприпасів радянського калібру, необхідних у війні проти рф.

Про це пише Welt.

Через роздробленість внутрішньої політики й проросійські настрої еліти керівництву країни доводилося показувати, що воно не озброює Україну.

Згідно з розслідуванням, Кирил Пєтков, який був премʼєр-міністром Болгарії на початку війни, зіткнувся з сильним опором прокремлівських політиків, у тому числі серед його партнерів по коаліції. Йому навіть довелося звільнити свого міністра оборони через те, що той повторював російську версію війни. Публічно Пєтков прагнув применшити будь-яку думку про те, що Болгарія, незважаючи на значні запаси зброї радянських часів, виступить і озброїть Україну.

Зважаючи на це, офіційна позиція Болгарії щодо війни призвела до того, що країну поставили в один ряд із Угорщиною Віктора Орбана.

Але Пєтков і міністр фінансів Асен Васильєв, нині опозиційні політики, які прагнуть повернутися до влади на майбутніх виборах, розповіли про справжню роль Болгарії. «За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії», — сказав Пєтков Welt.

Окрім цього, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну. За словами Васильєва, в певний період вона покривала 40% потреб України. Не менш важливим є й те, що дизельне паливо, що поставляється Болгарією в Україну, було перероблено з російської сирої нафти на чорноморському нафтопереробному заводі, який на той час належав російській компанії «Лукойл».

Уряд у Києві підтвердив цю версію подій. Дмитро Кулеба повідомив газеті, що у квітні минулого року Україні загрожував дефіцит боєприпасів. «Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський послав мене за необхідними матеріалами», — сказав він.

Кулеба наголосив, що йшлося не про те, щоб болгарський уряд надавав військову допомогу Україні безпосередньо, «а скоріше про те, щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали змогу закуповувати необхідне у болгарських постачальників». За інформацією, наданою Welt, постачання сплатили США та Велика Британія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.