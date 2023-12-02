Болгарія «платитиме» громадянам за проходження щорічних медоглядів — Finance.ua

Болгарія «платитиме» громадянам за проходження щорічних медоглядів Сьогодні 07:58 — Світ

Болгарія «платитиме» громадянам за проходження щорічних медоглядів

Болгарський уряд запропонує фінансові стимули громадянам для проходження обов’язкових щорічних профілактичних медичних оглядів. Цей крок можна було б назвати «поверненням податку» і він спрямований на поліпшення загального стану здоров’я населення.

Податкові органи повернуть платникам податків один щорічний внесок на медичне страхування, точніше, останній за рік, якщо вони пройшли щорічний огляд у лікаря. Про це пише Euractiv

Цей захід має на меті мотивувати болгар, які зазвичай уникають профілактичних оглядів, проходити тестування хоча б раз на рік, що в кінцевому підсумку покращить здоров’я населення.

«Нинішня команда МОЗ ставить профілактику своїм пріоритетом. Головний стимул — захист і турбота про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Ми хочемо донести це послання до суспільства. Ми будемо використовувати різні інформаційні кампанії, присвячені важливості профілактики», — повідомили в міністерстві.

Кожен застрахований в Болгарії має право раз на рік проходити профілактичне обстеження. Його здійснюють лікарі загальної практики.

Міністерство покладає великі надії на те, що проект буде успішним. Профілактичні огляди хоча й безкоштовні, але вкрай непопулярні серед населення.

За офіційною статистикою на 2022 рік, тільки 41% усіх застрахованих осіб старше 18 років пройшли обов’язкові профілактичні огляди у свого особистого лікаря. До вересня поточного року обов’язкові огляди пройшли лише 22% застрахованих громадян. Це означає, що більше половини болгар не скористалися цією можливістю.

Лікарі загальної практики називають це «тривожною тенденцією», оскільки профілактика може допомогти виявити багато захворювань на ранній стадії, роблячи лікування більш доступним і дешевим.

УНІАН За матеріалами:

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