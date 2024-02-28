Болгарія не відмовилась від ідеї судитись з «Газпромом» — Finance.ua

Болгарія не відмовилась від ідеї судитись з «Газпромом» Сьогодні 11:45

Уряд Болгарії не відмовився від можливості судитися з російським «Газпромом» за припинення поставок газу через два місяці після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Про це Euractiv Bulgaria повідомили в Міністерстві енергетики країни, пише «Європейська правда».

«Наразі болгарський уряд готує юридичний аналіз, щоб вирішити, чи подавати арбітражний позов за завдані збитки», — повідомили у відомстві.

Болгарська державна компанія «Булгаргаз» вже обрала міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме країну в комерційному арбітражі в секторах постачання нафти, газу та СПГ.

«Газпром» припинив постачання газу до Болгарії та Польщі наприкінці квітня 2022 року, оскільки обидві країни відмовилися відкривати рублеві рахунки в «Газпромбанку».

Раніше «Газпром» повернув платіж «Булгаргазу» в доларах, хоча контракт між двома сторонами визначав розрахунки у цій валюті.

Міністерство енергетики Болгарії повідомило виданню, що «Булгаргаз» вважає цей спір одним з головних пріоритетів для компанії.

«Метою юридичного аналізу (дій „Газпрому“. — Ред.) є визначення різних варіантів розвитку подій за кожним можливим сценарієм і визначення найкращої стратегії, якої слід дотримуватися для захисту інтересів болгарської компанії», — заявили в «Булгаргазі».

Підготовка попередньої оцінки збитків, завданих діями «Газпрому» проти Болгарії, також перебуває в стадії завершення.

У червні минулого року стало відомо, що Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов проти «Газпрому» за призупинення постачання газу у квітні 2022 року.

Болгарія намагалася відновити контакти з «Газпромом» і просила поновити постачання газу, але російська компанія відмовилася дати чітку відповідь.

Економічна Правда За матеріалами:

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